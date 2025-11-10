Ngày 5/11, trang QQ đưa tin về một sự việc kỳ lạ xảy ra ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Một nữ hành khách sau khi quẹt thẻ lên xe buýt đã bất ngờ bỏ một xấp tiền mặt trị giá 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng) vào thùng vé, khiến tài xế sững sờ không nói nên lời.

Ngay sau đó, công ty xe buýt Thường Châu lập tức báo cáo vụ việc và khẩn trương tìm danh tính người phụ nữ để làm rõ nguyên nhân, đồng thời mong muốn hoàn lại số tiền này.

Tuy nhiên, trong quá trình này, các công ty xe buýt ở 2 thành phố lân cận là Vô Tích và Nghi Hưng cũng báo cáo sự việc tương tự. Tổng cộng, người phụ nữ này đã "quyên tặng" tới 30.000 NDT (hơn 110 triệu đồng) chỉ trong vài ngày.

Hành động lạ của nữ hành khách đều khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: QQ

Ba công ty xe buýt ở Thường Châu, Vô Tích và Nghi Hưng lập tức phối hợp, mở cuộc tìm kiếm đặc biệt. Họ trích xuất camera an ninh, xác định tuyến đường, điểm lên xuống xe và kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc tò mò trước hành động kỳ lạ này.

Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng danh tính của người phụ nữ bí ẩn cũng được xác định. Theo thông tin, người phụ nữ tên Liêu. Khi được nhân viên công ty xe buýt tìm gặp, bà Liêu bật khóc và tiết lộ lý do thực sự.

Nhiều năm trước, trong một lần đi làm xa, bà gặp hoàn cảnh éo le: hết sạch tiền, không thể về nhà. Khi đó, các tài xế xe buýt ở 3 thành phố này đã thương tình cho bà đi nhờ, giúp bà an toàn trở về.

“Tôi không bao giờ quên được ơn nghĩa ấy. Họ không biết tôi là ai, nhưng vẫn giúp đỡ như người thân. Giờ tôi muốn trả ơn theo cách của mình”, bà Liêu chia sẻ.

Tuy nhiên, 3 công ty xe buýt sau khi nghe câu chuyện đã nhất quyết hoàn lại toàn bộ số tiền, đồng thời cùng đến tận nhà bà để gửi lời cảm ơn.

Họ khẳng định: “Các tài xế chỉ làm việc theo lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp. Không ai mong cầu sự đền đáp về vật chất. Chúng tôi mong bà giữ lại số tiền đó và dùng nó để giúp đỡ những người khác”.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc, được xem như “ngọn lửa ấm giữa mùa đông lạnh giá”.

Hành động của bà Liêu thể hiện tấm lòng biết ơn, nhân hậu và trân trọng nghĩa tình, trong khi cách ứng xử của các công ty xe buýt lại lan tỏa giá trị của lòng tốt và trách nhiệm xã hội.