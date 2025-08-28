Ngày 27/8, trong khuôn khổ Ngày Công nghệ Thông tin Việt Nam – Nhật Bản tại Nhật Bản, đoàn công tác Bộ KH&CN do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyến công tác nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu thông tin về tình hình hợp tác KH&CN giữa hai nước, nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn đang là lĩnh vực ưu tiên.

Đại sứ cũng cho biết cộng đồng trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật đã chủ động thành lập nhiều hội, nhóm chuyên môn, góp phần thúc đẩy hợp tác KH&CN song phương.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đại sứ quán đã chủ động kết nối doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với các đối tác Nhật Bản, đồng thời áp dụng mô hình phối hợp “3 nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp). Mô hình này bước đầu giúp doanh nghiệp Việt hội nhập tốt hơn vào thị trường Nhật Bản, phát huy được nguồn lực trí thức kiều bào. Đáng chú ý, FPT Nhật Bản đang phối hợp cùng Đại sứ quán triển khai Nền tảng số kết nối tri thức các nhà khoa học Việt Nam – Nhật Bản, tạo kênh nghiên cứu chung, giải quyết các bài toán công nghệ mang tính thực tiễn.

Song song với các hoạt động kết nối doanh nghiệp, Đại sứ quán xác định KH&CN và chuyển đổi số là trọng tâm trong công tác đối ngoại, đặc biệt khi Nhật Bản đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ để ứng phó với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động.

Thực hiện định hướng này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chủ trương thành lập Hiệp hội Chuyển đổi số, quy tụ hơn 30 hội viên là các doanh nghiệp CNTT quy mô đa dạng. Các startup công nghệ Việt Nam đang thể hiện tinh thần liên kết mạnh mẽ, hỗ trợ lẫn nhau để từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đóng vai trò cầu nối quan trọng, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, hợp tác với đối tác Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HTQT

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong việc thúc đẩy hợp tác KH&CN, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của cơ quan đại diện ngoại giao trong hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển tại thị trường Nhật Bản. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng hợp tác KH&CN bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định Nhật Bản là thị trường trọng tâm trong chiến lược Go Global của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Do đó, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Văn phòng Khoa học và Công nghệ tại Nhật Bản, cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đồng thời, việc xây dựng và triển khai nền tảng số kết nối tri thức các nhà khoa học là hết sức cần thiết để tận dụng nguồn lực quốc tế, đặt hàng các chuyên gia, nhà khoa học giải quyết những bài toán công nghệ của Việt Nam. Nhật Bản sẽ là nơi thí điểm, trước khi nhân rộng mô hình này sang các thị trường trọng điểm khác trên thế giới.