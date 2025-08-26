Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VNPT-IT và GEMJPN tại Tokyo. Ảnh: VNPT

Ngày 26/8, VNPT-IT (đơn vị thành viên của VNPT) và Công ty Cổ phần GEMJPN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ, VNPT-IT và GEMJPN thống nhất phối hợp nghiên cứu, phát triển và triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tại Nhật Bản.

Trọng tâm là các giải pháp thuộc hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity – bao gồm dịch vụ giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, phân tích mối đe dọa, kiểm thử xâm nhập và đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật. GEMJPN sẽ giữ vai trò cầu nối, giới thiệu và xúc tiến thương mại các dịch vụ này tới doanh nghiệp Nhật Bản.

Lễ ký kết tại Tokyo đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ Việt – Nhật. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng kinh doanh cho VNPT-IT và GEMJPN, mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Việc hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity được triển khai tại Nhật Bản cho thấy năng lực công nghệ Việt đã sẵn sàng đáp ứng những chuẩn mực an ninh mạng khắt khe hàng đầu thế giới.

Trước đó, ngày 29/5, Nhật Bản công bố kế hoạch xây dựng một chiến lược an ninh mạng mới, dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2025.

Đây là bước chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống phòng thủ chủ động trên không gian mạng vào năm 2027, trong bối cảnh nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng.

Với hệ thống pháp lý chặt chẽ và yêu cầu cao về bảo mật, Nhật Bản từ lâu được xem là “bài kiểm tra khắt khe” cho mọi sản phẩm công nghệ quốc tế.

Việc VNPT Cyber Immunity được GEMJPN lựa chọn để xúc tiến thương mại tại thị trường Nhật chính là sự khẳng định chất lượng toàn cầu của giải pháp bảo mật đến từ Việt Nam.

VNPT Cyber Immunity (VCI) là thương hiệu An ninh mạng của VNPT, thành viên của Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX Japan) mang đến một hệ sinh thái Cyber Wellness toàn diện cho doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng.

Với vai trò là tấm lá chắn trên không gian mạng cho người Việt, đảm bảo tín nhiệm số cho quốc gia thông qua việc tư vấn và thực thi các giải pháp bảo mật tổng thể.

Hiện tại VCI đã phục vụ hơn 600 khách hàng trong đó có nhiều dự án trọng điểm quốc gia của Bộ Công an, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính…

GEMJPN là công ty công nghệ Nhật Bản thành lập từ năm 2019, hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn và triển khai chuyển đổi số cho cơ quan hành chính công và doanh nghiệp, đồng thời phát triển mô hình offshore Việt Nam – Nhật Bản nhằm giải quyết nhu cầu nhân lực CNTT chất lượng cao tại Nhật.

Bên cạnh đó, GEMJPN cũng là cầu nối uy tín giúp đưa các sản phẩm, dịch vụ và nhân lực công nghệ Việt Nam đến với cộng đồng doanh nghiệp Nhật.