Logo mới của Bộ KH&CN thể hiện khát vọng đổi mới, dẫn dắt công nghệ.

Ngày 22/8, tại sự kiện gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Bưu điện, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chính thức công bố logo mới, thể hiện khát vọng đổi mới, dẫn dắt công nghệ và khơi dậy tinh thần sáng tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số.

Ý nghĩa của logo mới thể hiện đi từ trung tâm với vòng 1 là ngôi sao vàng nền trắng - vòng tròn nguyên tử xanh. Vàng - trắng – xanh tượng trương cho thổ - kim - thuỷ. Theo ý nghĩa ngũ hành tương sinh là thổ sinh kim, kim sinh thuỷ.

Với vòng 2 là vòng 101010 vàng - nền trắng - vòng chữ xanh. Ý nghĩa mầu vàng - trắng – xanh thể hiện thổ - kim - thuỷ.

Với vòng 3 là phía dưới vàng - trắng (khoảng trắng hẹp giữa 2 vòng vàng - xanh) - phía trên xanh. Mầu vàng - trắng – xanh thể hiện thổ - kim - thuỷ.

Ba vòng vàng - trắng – xanh thể hiện thổ sinh kim, kim sinh thuỷ; thiên - địa - nhân, lấy con người làm trung tâm. Trong đó, thiên (xanh) - địa (vàng) - nhân (trắng).

Đại diện của màu vàng là hành thổ, đại diện cho đất, sự thịnh vượng, là trung tâm, là bất biến, là bền vững, là lịch sử, truyền thống, đại diện cho “Tận tuỵ - Trung dũng - Nghĩa tình”.

Màu xanh biển (xanh lam) là hành thuỷ, đại diện cho trời, trí tuệ, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, bền bỉ của nước, thích ứng của nước, vươn ra toàn cầu, đại diện cho “Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá”.

Nền trắng là hành kim, đại diện cho người có ý nghĩa chuẩn mực, kỷ cương, minh bạch, khách quan, trung thực trong quản lý nhà nước, tinh khiết, thuần tuý của trí tuệ và đạo đức.

Ba màu xanh - vàng - trắng là thiên - địa - nhân.

Sự chuyển động và bất biến thể hiện qua ngôi sao vàng: sự bất biến, lịch sử, truyền thống, mục tiêu thịnh vượng, đứng ở trung tâm, dĩ bất biến.

Vòng tròn nguyên tử chuyển động đại diện cho KHCN. Các biểu tượng là nguyên tử là khoa học; Chip bán dẫn là AI, bán dẫn: Công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghệ lần thứ 4; Vệ tinh: Viễn thông, hạ tầng số, chuyển đổi số.

Vòng tròn 101010 chuyển động thể hiện công nghệ số, dữ liệu.

Tên Bộ KH&CN có nội hàm của bộ là: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Vòng tròn âm dương xoay vần thể hiện chuyển động không ngừng, đổi mới, xoay vần, âm dương bổ trợ nhau mà tồn tại mang ý nghĩa dĩ bất biến, ứng vạn biến.