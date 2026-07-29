Rạng sáng 29/7, Công an xã Nhị Long (tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo về một ô tô 7 chỗ dừng đỗ bất thường trên cầu Cổ Chiên.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định ô tô mang biển kiểm soát 84A-151.xx vẫn bật đèn nhưng tài xế không rõ tung tích.

Công an phát hiện trong xe có một ví da màu đen, 2,6 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân mang tên K.N.T. (SN 1991, ngụ xã Cầu Ngang). Lực lượng chức năng nhiều lần tìm cách liên hệ với chủ phương tiện nhưng bất thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Công an xã Nhị Long đã lập biên bản vụ việc. Qua làm việc với gia đình anh T., lực lượng chức năng bước đầu xác định anh này là người điều khiển ô tô trên.

Theo người thân, nhiều khả năng anh T. gặp chuyện buồn nên để lại xe trên cầu Cổ Chiên rồi rời đi.

Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.