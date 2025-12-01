Anh Trương Ngọc Ẩn (43 tuổi) là anh cả trong gia đình có 3 người con ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ. Gia đình anh có truyền thống làm nghề và nổi tiếng với món vịt quay tứ vị.

Anh Ẩn sinh ra ở Vĩnh Châu, vùng đất gắn liền với hành tím và củ cải trắng. Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính - kinh doanh, chàng trai Ngọc Ẩn khi đó chọn ở lại TPHCM lập nghiệp, sau đó trở thành giám đốc điều hành một công ty nước ngoài chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ trong gần 20 năm.

Công việc ổn định, thu nhập 1.500 USD/tháng (gần 40 triệu đồng). Nhưng mỗi lần về quê, nhìn nông dân lam lũ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà cuộc sống vẫn bấp bênh vì điệp khúc "được mùa, mất giá", lòng anh lại nặng trĩu.

Rời bỏ vị trí giám đốc lương nghìn đô tại TPHCM, anh Ẩn về quê khởi nghiệp với hành tím và nông sản địa phương. Ảnh: T.X

"Bà con vất vả trồng hành, củ cải nhưng đến vụ thu hoạch thì giá bán quá thấp, không có lãi. Có lần tôi chứng kiến ruộng cải chất đống ngoài đồng mà chẳng ai mua. Tôi tự hỏi tại sao không thể làm gì đó để nâng giá trị nông sản quê hương", anh Ẩn nói.

Câu hỏi ấy trở thành bước ngoặt lớn. Anh quyết định rời bỏ vị trí đáng mơ ước ở thành phố để trở về khởi nghiệp, với khát vọng vừa giữ nghề truyền thống, vừa mở lối đi mới cho nông sản địa phương.

Việc từ bỏ cuộc sống ở TPHCM để về quê là quyết định không hề dễ dàng với anh Ẩn. Anh thừa nhận sự khác biệt giữa hai môi trường sống quá lớn, từ nhịp sinh hoạt, thu nhập đến cách thích nghi với đời sống thường ngày.

"Ở thành phố quen rồi, về quê mọi thứ khác lắm, áp lực lắm, từ tài chính, cuộc sống, rồi cả sự phản đối của gia đình đều khiến tôi suy nghĩ”, anh nhớ lại.

Thời điểm anh mới đưa ra quyết định, gia đình phản đối vì lo ngại tương lai bấp bênh. Thế nhưng niềm đam mê với nông sản và mong muốn tạo giá trị cho quê hương trở thành động lực để anh kiên định.

"Tôi nhìn thấy bà con khổ quá, lại thấy nông sản sẽ còn cơ hội phát triển. Tôi nghĩ, không làm bây giờ thì biết bao giờ mình mới làm được", anh nói.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Vợ anh vốn là người TPHCM, quen với đời sống thành thị, nên thuyết phục chị theo chồng về quê không hề dễ dàng. Anh kể phải năn nỉ rất nhiều, giải thích từng hướng đi, từng kế hoạch. Đến khi chứng kiến thành quả và sự nghiêm túc của chồng, vợ anh dần ủng hộ và trở thành người đồng hành trong hành trình phát triển nông sản địa phương.

Hành tím Vĩnh Châu, đặc sản nức tiếng gần xa, được xem là biểu tượng nông sản của địa phương. Ảnh: T.X

Lúc đầu trở về quê, anh Ẩn vẫn gắn bó với mô hình vịt quay tứ vị của gia đình, không ngừng sáng tạo thêm các món như vịt da giòn, vịt âm dương, vịt bóng đêm…

Tuy vậy, đam mê lớn nhất của anh vẫn là tìm đầu ra bền vững cho hành tím và củ cải trắng. “Làm nông sản tươi giá bấp bênh lắm. Chỉ có chế biến sâu mới nâng tầm giá trị”, anh nói.

Từ suy nghĩ đó, anh xây dựng xưởng sấy nông sản, bắt đầu với củ cải muối (xá bấu) và hành tím, sau đó phát triển thêm các sản phẩm khác.

Anh Ẩn thừa nhận bản thân bước vào lĩnh vực nông nghiệp với vốn kinh nghiệm gần như bằng 0. Tất cả bắt đầu từ đam mê, tự tìm hiểu, tự thử nghiệm.

Năm 2022, anh thành lập công ty nông sản, đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho hệ thống sấy công suất 1 tấn mỗi ngày, biến nông sản thô thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu.

Từ dây chuyền này, hàng loạt sản phẩm ra đời như xá bấu mặn, xá bấu ngọt, xá bấu chua ngọt, hành tím sấy… và nhanh chóng đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao.

"OCOP không chỉ là giấy chứng nhận, mà còn là niềm tin để tôi khẳng định với người tiêu dùng rằng nông sản Vĩnh Châu hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường lớn", anh Ẩn nói.

Các sản phẩm từ hành tím và củ cải trắng Vĩnh Châu của anh Ẩn đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Ảnh: T.X

Để sản phẩm vươn xa, anh Ẩn đặc biệt chú trọng nguyên liệu, quy trình chế biến và bao bì. Xá bấu ngọt được muối, sấy, ngào đường theo công nghệ sấy nhiệt thấp, giữ vị giòn tự nhiên và vị ngọt thanh nhẹ. Nhờ đó, mỗi tháng công ty bán ra hàng tấn sản phẩm, xuất hiện trên kệ nhiều siêu thị lớn.

Khác với bán ở chợ, đưa nông sản vào hệ thống siêu thị là cả một hành trình gian nan. Lợi nhuận giảm, chi phí chứng nhận tăng, yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhưng anh vẫn chấp nhận.

“Giảm lợi nhuận cũng được, miễn lên được kệ siêu thị. Khi đó thương hiệu mới được nâng tầm”, anh nói và cho biết mình không kỳ vọng lợi nhuận tức thời.

Điều anh hướng đến là tạo ra mô hình để người địa phương noi theo, dần hình thành vùng chuyên sản xuất nông sản đặc thù. “Đợi doanh nghiệp lớn về vùng ven mình khó lắm. Chỉ người địa phương tâm huyết mới làm được”, anh trầm ngâm.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, anh Ẩn còn cùng nông dân thành lập Hợp tác xã Nông sản sạch Phong Phú với 13 thành viên chính thức, 25 thành viên liên kết. Hợp tác xã trồng hành tím, ớt, củ cải trắng theo vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa đầu vào cho chế biến.

Song song đó, anh phát triển một mô hình nông trại trải nghiệm, nơi du khách tận mắt nhìn quy trình trồng, chế biến hành tím, củ cải trắng và khám phá nét văn hóa của vùng đất Vĩnh Châu.

Anh Ẩn cho biết, mục tiêu lớn nhất hiện nay là xuất khẩu. Công ty của anh đang hoàn thiện các tiêu chuẩn để tiếp cận thị trường Bắc Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc; đồng thời tìm hiểu kênh thương mại điện tử như Alibaba, Amazon.

Từ một thanh niên rời quê lập nghiệp, anh Ẩn trở thành người tiên phong đưa hành tím, củ cải trắng bước vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Việc làm của anh không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân, mà còn góp phần định hình thương hiệu nông sản Vĩnh Châu trên bản đồ OCOP quốc gia.