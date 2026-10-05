MS 2026.268

Thiếu tình thương của cha từ khi mới chào đời, em Nguyễn Trung Hà (ở xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) lớn lên bên mẹ và ông bà ngoại. Mới đây, Hà mắc ung thư xương, buộc phải cắt một phần chân trái.

Nhìn con trai vừa trải qua ca phẫu thuật cắt một phần chân trái, chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ của Hà) không kìm được nước mắt. Hơn 15 năm qua, hai mẹ con đã trải qua nhiều khó khăn, nay lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo khi Hà đang ở tuổi 16.

Chị Hồng cho biết, cuối tháng 4/2026, Hà bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhức ở đầu gối. Chị Hồng đưa con đến một bệnh viện tư tại Bình Dương thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Hà bị viêm đa khớp và kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức không thuyên giảm.

Một thời gian sau, đầu gối chân trái của Hà xuất hiện một cục u. Chị Hồng đưa con đến phòng khám tư chụp chiếu, phát hiện có khối u nhưng chưa xác định được lành tính hay ác tính.

Lo lắng, chị đưa con về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau khi được chọc sinh thiết, Hà được xác định mắc ung thư xương.

Ngày 20/5/2026, chị Hồng đưa con đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) bắt đầu quá trình điều trị. Hà được truyền hoá chất, mỗi đợt truyền khoảng 5 ngày. Đến nay, Hà đã trải qua 8 đợt hóa chất.

Em Nguyễn Trung Hà bị ung thư xương phải cắt một phần chân trái

Những ngày điều trị, Hà thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn, cơ thể rã rời do tác dụng phụ của thuốc. Sau thời gian điều trị, các bác sĩ cho biết phần cơ ở chân Hà đã bị liệt, cần phải cắt bỏ một phần chân để có hy vọng bảo toàn tính mạng.

Cuối tháng 8/2026, Hà trải qua ca phẫu thuật cắt một phần chân trái.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), bệnh nhân Nguyễn Trung Hà (SN 2010) được phát hiện mắc ung thư xương từ tháng 4/2026. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An rồi chuyển đến khoa Nhi (Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều) để điều trị. Bệnh nhân đã điều trị hóa chất 8 đợt và hiện tiếp tục điều trị.

Trước tháng 6/2026, Hà chưa có bảo hiểm y tế nên việc điều trị của Hà tốn kém. Riêng chi phí của mỗi đợt truyền hoá chất từ 5-8 triệu đồng, chưa tính tiền thuốc men và chi phí ăn uống, sinh hoạt, đi lại hằng ngày lúc Hà nằm viện.

Theo chị Hồng, đến nay, chi phí điều trị cho Hà đã gần 200 triệu đồng. Số tiền này đều do gia đình chị vay mượn từ anh em, bạn bè.

Chị Hồng chia sẻ, Hà sinh ra đã thiếu vắng tình cảm của cha. Suốt những năm đầu đời của con, Hà chỉ có mẹ, hai mẹ con sống nhờ nhà ông bà ngoại. Để nuôi Hà khôn lớn, một mình chị Hồng bươn chải làm đủ các công việc, ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống của mẹ con chị rất chật vật.

Khi Hà lên 10 tuổi, chị Hồng gửi con nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc, rồi vào Bình Dương xin làm công nhân và gặp anh Cao Văn Sự (SN 1988). Tại đây, hai người nên duyên vợ chồng và có thêm một con trai là Cao Thiên Vũ, hiện 3 tuổi.

Khi Hà học xong lớp 9, cuộc sống gia đình dần ổn định nên chị Hồng đón Hà vào Bình Dương ở cùng. Ai ngờ, mới đây, Hà phát hiện mắc ung thư xương. Từ đó, gia đình lại phải đối mặt với hành trình điều trị kéo dài và những khoản chi phí vượt quá khả năng.

Hiện chị Hồng phải ở lại bệnh viện chăm con, không thể đi làm. Mọi khoản chi tiêu của gia đình đều trông vào thu nhập của anh Sự. Với mức lương công nhân khoảng 8 triệu đồng/tháng, anh vừa phải lo chi phí thuốc men, ăn ở, viện phí và trả nợ, vừa nuôi con trai nhỏ.

Hà đã trải qua 8 đợt hóa chất, phải cắt một phần chân trái

Chị Hồng chia sẻ: “Tôi thương cháu vô cùng. Cháu sinh ra đã không biết mặt bố là ai. Khi lớn lên cũng biết thương mẹ, trong cuộc sống rất tự lập, không để mẹ phải phiền lòng nhiều. Nhưng giờ thấy con bị cắt chân, gia đình tôi chẳng còn tiền điều trị cho con nữa, thấy đau đớn quá”.

Theo xác nhận của xóm trưởng xóm Hưng Châu 2 (xã Lam Thành) Hà sống với ông bà ngoại (mẹ chị Hồng) từ bé, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phía trước Hà vẫn còn một chặng đường điều trị dài với những đợt hóa chất tiếp theo, tái khám và quá trình phục hồi sau phẫu thuật. Trong khi đó, khoản nợ điều trị ngày một lớn. Lúc này, Hà rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Trung Hà có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.268 (em Nguyễn Trung Hà) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ của Hà) theo địa chỉ: Xóm Hưng Châu 2, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0398429188.

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