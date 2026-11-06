Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm, luật sư của bố mẹ bị cáo Nam đề nghị thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu được nhận lại tiền, vàng và xe sang.

Chiều 6/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cùng các bị cáo khác tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Theo nội dung luận tội của đại diện VKS, bị cáo Phó Đức Thắng, là bố của Phó Đức Nam, biết tiền do Nam phạm tội mà có nhưng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) đã cùng với ông Phó Đức Thắng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng với hơn 40 tỷ đồng (là tiền của vợ chồng bà Liễu, ông Thắng) thanh toán tiền mua hai căn hộ ở 22-24 phố Hàng Bài và số 25-27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ ngày 11/4- 10/5/2024, tuy biết nguồn gốc tiền do Mr Pips phạm tội, bị cáo Liễu dùng tài khoản ngân hàng nhận hơn 121 tỷ đồng do con trai và chồng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng là tiền do Phó Đức Nam phạm tội mà có. Sau đó, bị cáo Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.

Khi biết Mr Pips bị CQĐT khởi tố, bắt giữ, bị cáo Liễu rút tiền và mua vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Đại diện VKS xác định, hành vi của bố mẹ Phó Đức Nam đã phạm tội Rửa tiền.

Phó Đức Nam (Mr Pips) được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Thạch Thảo

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, bị cáo Thắng biết con trai có các hành vi sai phạm nhưng không lấy đó khuyên răn mà có hành vi tiếp tay khi đứng tên nhiều tài sản phạm tội của Mr Pips.

Khi bị phát hiện, hai bị cáo nhanh chóng tẩu tán tài sản, làm khó khăn trong công tác điều tra, thu hồi tài sản. Tuy nhiên, trong vụ án, các bị cáo đều là thành viên trong một gia đình, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp trong công tác, do đó có thể xem xét để giảm một phần hình phạt.

Bào chữa cho bố mẹ Mr Pips, luật sư mong HĐXX xem xét đến nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội, cũng như nhận thức, ý thức chủ quan của bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu trong quá trình thực hiện hành vi trước thời điểm Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo luật sư, ngay sau khi xảy ra sự việc, khi đến làm việc và được CQĐT thông báo về hành vi phạm tội của con trai, vợ chồng bị cáo Thắng đã chủ động khai báo, nộp lại toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền đã được CQĐT thu hồi, hậu quả của hành vi không còn.

Luật sư đề nghị thân chủ của mình được nhận lại nhiều tài sản

Bào chữa cho hai thân chủ, luật sư cũng nhắc đến tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu như: Cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng.

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Ngoài ra, quá trình làm việc, công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM ), bị cáo Thắng có nhiều bằng khen, giấy khen. Quá trình công tác, làm việc tại Trung tâm y tế Vietsovpetro – Trực thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, bị cáo Liễu cũng tích cực công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Luật sư của bố, mẹ Phó Đức Nam cũng đề nghị HĐXX cho hủy bỏ tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản đã bị CQĐT tạm dừng giao dịch và trả lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các bất động sản đã thu giữ cho bị cáo Thắng, Liễu.

Đối với tài sản là tiền, vàng, xe ô tô, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, tuyên trả lại các tài sản này cho bị cáo Thắng. Các tài sản mà luật sư nhắc đến gồm: Hơn 40,8 tỷ đồng, tiền trong các tài khoản của vợ chồng ông Thắng; 34 miếng vàng SJC mỗi miếng 1 lượng; xe ô tô Lexus RX450H giá 5 tỷ đồng đang bị thu giữ.