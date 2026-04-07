Hai chị em ở nhà chơi trốn tìm khi bố mẹ đi vắng. Ảnh: Thesun

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra tại Vista Hermosa (Colombia).

Ông Brayan Guevara Trivino cho biết, vợ chồng ông đi ra ngoài mua sắm khoảng 20 phút thì trở về nhà. Nhưng lúc về, họ không thấy con đâu. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, họ phát hiện hai em bên trong một chiếc tủ đông trong nhà.

Hai người con của ông - Saori Guevara Tiller (8 tuổi) và em trai Darien (5 tuổi), nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ đã nỗ lực tiến hành hồi sức, tuy nhiên, cả 2 em đều không qua khỏi, The Sun đưa tin hôm 6/4.

Ông Brayan Guevara Trivino cho biết, chiếc tủ đông ở nhà đã được rút điện từ trước. Theo ông, trong lúc chơi đùa, hai anh em đã chui vào bên trong và nắp tủ vô tình đóng lại, khiến các em bị ngạt thở.

"Chúng tôi chỉ rời nhà khoảng 20 phút để mua đồ và tìm một chiếc áo cho buổi diễu hành khi các con đi học. Khi quay về, chúng tôi không thấy các con đâu và lập tức đi tìm.

Các con thường xuyên chơi trốn tìm. Có lẽ khi trèo vào tủ đông, nắp đã đóng lại và các con không thể thoát ra", ông chia sẻ.

Cảnh sát địa phương đã xác nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Sự ra đi đột ngột của hai đứa trẻ khiến gia đình vô cùng đau thương. Trên mạng xã hội, mẹ của các em, bà Karen Tiller Pana, đã đăng tải lời tiễn biệt đầy xúc động, bày tỏ nỗi đau mất con không gì có thể diễn tả.

"Cảm ơn các con vì đã mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Các con sẽ mãi ở trong trái tim mẹ", bà viết.

Người thân và bạn bè cũng gửi nhiều lời chia buồn sâu sắc, cầu mong gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này. Trường học của các em cũng phát đi thông báo bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Chính quyền địa phương nhận định đây là một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh nâng cao ý thức giám sát, bảo vệ trẻ nhỏ.

"Trẻ em chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm và hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người lớn. Chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Chúng ta phải hành động để đảm bảo điều này không xảy ra nữa", đại diện chính quyền nhấn mạnh.