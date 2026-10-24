Từng làm trong lĩnh vực viễn thông, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Dũng ở Hà Tĩnh quyết định đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng trang trại gà đẻ trứng. Hiện đàn gà gần 40.000 con cho sản lượng khoảng 35.000 quả trứng mỗi ngày, doanh thu ước đạt 8-10 tỷ đồng/năm.

Bỏ nghề cũ, đầu tư hàng tỷ đồng nuôi gà đẻ trứng

Tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh, trang trại rộng gần 1ha của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1995) được đầu tư theo mô hình chuồng nuôi kín. Bên trong các dãy chuồng, đàn gà được nuôi theo từng lứa, cung cấp hàng chục nghìn quả trứng mỗi ngày.

Tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông, anh Dũng từng làm việc trong lĩnh vực viễn thông trước khi chuyển hướng sang chăn nuôi. Vợ anh, chị Đặng Thị Oanh (SN 1996), tốt nghiệp ngành Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế, phụ trách kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe đàn gà.

Ý tưởng xây dựng trang trại xuất phát từ hoạt động kinh doanh của gia đình. Bố mẹ anh Dũng làm nghề bán tạp hóa, trong đó có kinh doanh trứng gà. Qua tìm hiểu thị trường, anh nhận thấy một phần nguồn trứng cung cấp cho địa phương được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào. Từ đó, hai vợ chồng bắt đầu tìm hiểu mô hình chăn nuôi nhằm chủ động nguồn cung tại chỗ.

Anh Dũng, chủ nhân của trang trại gà thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Sau thời gian tìm hiểu, anh Dũng đến các tỉnh phía Bắc học hỏi kinh nghiệm nuôi gà chuyên trứng. Cuối năm 2022, anh quyết định mua lại khu đất gần 1ha tại xã Toàn Lưu và đầu tư xây dựng trang trại, ban đầu nuôi khoảng 7.000 con.

Theo anh Dũng, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6-7 tỷ đồng, bao gồm tiền đất, xây dựng chuồng trại và mua con giống. Do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, hai vợ chồng lựa chọn cách phát triển từng bước, vừa chăn nuôi vừa hoàn thiện kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra. Từ quy mô ban đầu, trang trại dần được mở rộng lên gần 40.000 con.

Hiện trang trại có 4 chuồng, mỗi chuồng rộng hơn 1.000m², sử dụng hệ thống nuôi kín với các dãy lồng. Cơ sở có 4 lao động làm việc thường xuyên, phụ trách chăm sóc đàn gà, vệ sinh chuồng trại và thu gom trứng.

Mỗi ngày cung cấp khoảng 35.000 quả trứng

Theo anh Dũng, giống gà Ai Cập trắng chuyên trứng được gia đình lựa chọn có năng suất tiềm năng khoảng 330 quả/con/năm trong điều kiện chăm sóc phù hợp.

Đàn gà sẽ đẻ trứng từ 9h đến khung 13h hằng ngày.

Gà giống một ngày tuổi có giá khoảng 30.000 đồng/con. Trang trại nhập khoảng 11.000 con mỗi đợt để nuôi theo từng lứa. Gà bắt đầu đẻ khi đạt khoảng 17-20 tuần tuổi và được khai thác trong khoảng một năm trước khi thay đàn.

Khi đàn gà bước vào giai đoạn đẻ ổn định, trang trại thu được khoảng 35.000 quả trứng mỗi ngày. Trứng được thu gom, phân loại và đưa đi tiêu thụ trong ngày, chủ yếu thông qua các đầu mối tại Hà Tĩnh và những tỉnh lân cận.

Anh Dũng cho biết, ở giai đoạn đầu, hai vợ chồng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và xây dựng mạng lưới tiêu thụ. Khi quy mô đàn gà và sản lượng trứng tăng lên, việc duy trì đầu ra ổn định càng trở nên quan trọng, bởi trứng là sản phẩm cần được tiêu thụ thường xuyên.

Không chỉ trứng thương phẩm, đầu ra cho đàn gà sau chu kỳ khai thác cũng là vấn đề cần tính toán. Anh Dũng cho hay mỗi năm trang trại có khoảng 30 tấn gà thải loại cần tiêu thụ. Gia đình tìm các mối thu mua để đưa số gà này ra thị trường phục vụ chế biến thực phẩm, trong đó có sản phẩm gà ủ muối.

Để hạn chế tác động của thời tiết và giảm nguy cơ dịch bệnh, trang trại sử dụng hệ thống chuồng kín, quạt thông gió và dàn làm mát. Theo anh Dũng, nhiệt độ trong chuồng được duy trì ở mức khoảng 28-29 độ C, tùy điều kiện thời tiết và giai đoạn phát triển của đàn gà.

Chuồng nuôi gà hậu bị sau khi chuyển sang dãy chuồng gà để đẻ trứng.

Chị Oanh là bác sĩ thú y, phụ trách kỹ thuật tại trang trại của gia đình.

Đàn gà được tiêm vaccine định kỳ, song vẫn có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp hoặc sinh sản. Anh Dũng ước tính tỷ lệ hao hụt của đàn gà khoảng 7-10% mỗi năm.

Bên cạnh đó, chất lượng thức ăn cũng được gia đình quan tâm nhằm duy trì sức khỏe đàn gà và năng suất trứng. Theo anh Dũng, trang trại lựa chọn loại cám phù hợp, trong đó ngô chiếm khoảng 70% thành phần theo công thức phối trộn mà anh sử dụng.

Phân gà được thu gom, ủ vi sinh rồi bán cho người dân địa phương sử dụng làm phân bón. Cách xử lý này vừa tạo thêm nguồn thu, vừa góp phần hạn chế lượng chất thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Theo anh Dũng, doanh thu của trang trại ước đạt 8-10 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Đây là mức ước tính của gia đình và có thể thay đổi theo giá trứng, giá thức ăn, năng suất đàn gà cũng như chi phí phòng dịch, thay đàn.

Thời gian tới, hai vợ chồng dự kiến đầu tư thêm hệ thống cho ăn, uống tự động nhằm giảm công việc thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo anh Dũng, bên cạnh vốn đầu tư ban đầu, khả năng kiểm soát chi phí thức ăn, duy trì năng suất, chủ động phòng dịch và bảo đảm đầu ra sẽ quyết định hiệu quả lâu dài của mô hình.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu đánh giá mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Dũng là một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương. “Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc đàn gà giúp mô hình mang lại thu nhập cho gia đình, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chăn nuôi tại địa phương”, vị lãnh đạo nói.