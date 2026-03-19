Chiều nay, tại họp báo thường kỳ, báo chí đề cập đến thông tin ngày 13/3, truyền thông đưa tin Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác và đề nghị người phát ngôn cung cấp thêm thông tin cũng như nêu những biện pháp của Việt Nam về phòng chống nạn buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Trả lời câu hỏi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Người phát ngôn trả lời tại họp báo chiều nay

Là quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, trang web của Đảng Liên minh Dân chủ Nam Phi (DA) ngày 12/3 đã đăng tải thông báo của nghị sĩ Andrew de Blocq về việc bắt giữ một số đối tượng mang quốc tịch Việt Nam bị cho là có liên quan tới hành vi buôn lậu sừng tê giác.

"Trong tháng 2, một nghi phạm tên Huy Bao Tran (52 tuổi) đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Bellville, sau khi bị bắt giữ trong lúc đang tìm cách rời khỏi Nam Phi vì liên quan đến vụ trộm và xuất khẩu trái phép 98 chiếc sừng tê giác từ khu bảo tồn Voi Game Lodge. Hai công dân Nigeria khác là Tunji Olanrewaju Koyi (35 tuổi) và Koyode Adukunle Ongundele (43 tuổi) cũng bị bắt giữ do liên quan đến việc vận chuyển số sừng tê giác nói trên", thông báo của ông De Blocq cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Điều tra Trọng án Nam Phi (Hawks) cũng bắt giữ Chu Dang Khoa (44 tuổi), hay còn được biết đến dưới cái tên Michael Chu. Người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam này được cho là chủ sở hữu khu bảo tồn Voi Game Lodge. Vào năm 2011, nghi phạm này từng bị phạt tiền và trục xuất khỏi Nam Phi vì tội tàng trữ trái phép sừng tê giác.