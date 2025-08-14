Chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về vụ việc người Việt tàng trữ cần sa mới đây được báo chí Nhật Bản đưa tin.

Người phát ngôn cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng nước sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp theo đúng quy định của Việt Nam cũng như quy định của pháp luật nước sở tại.

Người phát ngôn khẳng định Việt Nam kiên quyết xử nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác cả trên kênh song phương và đa phương trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin nước này đã thu giữ khoảng 1 tấn cần sa khô trong 200 thùng carton trên một tàu chở hàng từ Việt Nam cập cảng Tokyo vào tháng 6.

Cục Kiểm soát ma túy thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã bắt giữ 3 công dân Việt Nam với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy. Họ bị tình nghi cấu kết buôn lậu cần sa nhằm thu lợi. Một trong các nghi phạm là nam giới 51 tuổi, cư trú tại tỉnh Ibaraki.

Cục Kiểm soát Ma túy Nhật Bản đang điều tra khả năng có sự liên quan của một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế.

Theo các nhà điều tra, nhân viên Cục Kiểm soát ma túy đã lần theo dấu vết số cần sa này khi hàng được chuyển từ cảng Tokyo đi và tiến hành thu giữ tại khu vực phía bắc Kanto. Điều tra viên cũng cho biết điểm đến cuối cùng của lô hàng là một công ty ở thành phố Osaka, miền tây Nhật Bản.