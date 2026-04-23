Chiều 23/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí cho biết truyền thông những ngày qua xuất hiện thông tin tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được di dời ở Mexico, đề nghị người phát ngôn xác minh thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Mexico để tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm lịch sử của thành phố Mexico City.

Người phát ngôn nêu rõ, đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là biểu tượng của hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico.

Trước đó, với sự giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền thành phố Mexico cũng như Đại sứ quán Việt Nam, tượng đã được di dời tới nơi duy tu và bảo dưỡng.

Tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong Phủ Chủ tịch” là tác phẩm của nhà điêu khắc Mexico Pedro Ramirez Ponzanell, được đặt tại Trung tâm lịch sử Thành phố Mexico City (năm 2009).

Bức tượng thể hiện Bác Hồ bên bộ bàn ghế mây giản dị, đằng sau phía trên là dòng chữ vàng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” bằng tiếng Tây Ban Nha với chữ ký của Người.