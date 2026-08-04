Đến xã Khánh Thiện (Ninh Bình), hỏi người dân địa phương, ai cũng biết chàng trai Nguyễn Văn Long (SN 1993). Là người con quê hương, anh được chính quyền địa phương và nhân dân đặt cho cái tên trìu mến - “Long từ tâm”.

Nguyễn Văn Long ở Ninh Bình hàng ngày dọn dẹp miễn phí cảnh quan các công trình công cộng trên địa bàn

Long cho biết, anh từng có thời gian sinh sống và làm việc tại TPHCM. Trong thời gian đó, anh thường xuyên theo dõi hoạt động của nhóm Sài Gòn Xanh và ấn tượng với những việc làm ý nghĩa như dọn dẹp kênh mương, đường sá, các khu vực công cộng. Từ đó, anh ấp ủ ý tưởng thực hiện mô hình tương tự tại quê nhà. Đến tháng 5 vừa qua, Long bắt đầu biến ý tưởng ấy thành hiện thực.

“Em chỉ nghĩ đơn giản rằng quê hương đã nuôi mình khôn lớn, cho mình một tuổi thơ bình yên thì mình cũng nên làm điều gì đó để đền đáp. Mình còn trẻ, còn sức khỏe, còn thời gian thì ngại gì khó khăn”, Long chia sẻ.

Anh Long luôn tâm niệm "cho đi là còn mãi" để vượt lên sự ngăn cấm của gia đình, làm công việc mình yêu thích

Khi mới bắt tay vào công việc dọn dẹp cảnh quan, Long bị bố mẹ và vợ phản đối gay gắt vì cho rằng anh “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng với sự quyết tâm, Long đã ngồi lại trình bày nguyện vọng, tâm sự với gia đình. Sự đồng lòng, ủng hộ sau đó từ người thân càng làm anh có thêm động lực.

“Lúc quyết định làm công việc này, gia đình phản đối dữ dội, hàng xóm nói ra nói vào và cho rằng tôi 'không bình thường'. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả để chứng minh bằng hành động thực tế. Đến bây giờ thì việc làm của tôi đã được mọi người công nhận”, Long tâm sự.

Bạn đồng hành của anh Long mỗi ngày là chiếc xe máy, kéo theo xe để đồ dùng

Hành trang đồng hành với Long hàng ngày chỉ là chiếc xe máy kéo theo thùng xe tự chế chứa các dụng cụ như máy phát cỏ, máy cưa, cuốc xẻng, chổi... để hỗ trợ cho công việc dọn dẹp.

Không chỉ giúp dọn dẹp đường làng, vỉa hè, kênh mương, phát quang cỏ ở các nơi công cộng (nghĩa trang, nhà văn hóa), Long còn dọn dẹp giúp những gia đình có người già, neo đơn không có khả năng lao động.

Những vật dụng gắn với công việc của anh Long

Với câu slogan (khẩu hiệu) ở phía sau xe kéo: “Việc làm từ tâm, cho đi là còn mãi”, Long tự nhủ bản thân luôn cống hiến hết mình. Đối với những việc mình làm, anh đơn giản chỉ cần nhận lại một nụ cười, một cái bắt tay là đã cảm thấy ấm lòng.

Hiện tại, Long mới chỉ làm trên địa bàn huyện Yên Khánh (cũ) và sẽ dọn dẹp miễn phí cảnh quan các công trình công cộng, giúp đỡ người già neo đơn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Long cũng nhận dọn dẹp thuê cho các gia đình không có thời gian để có thêm kinh phí duy trì công việc tình nguyện.

Anh Long tự nhủ bản thân luôn cống hiến hết mình với công việc mình chọn

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Bí thư Đoàn xã Khánh Thiện (Ninh Bình), cho biết anh Long là đoàn viên của chi đoàn xã. Không chỉ tình nguyện dọn dẹp đường làng, kênh mương và các công trình công cộng, anh còn thường xuyên giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn xã và huyện Yên Khánh (cũ).

Làm những công việc này đối với anh Long là đền đáp quê hương

Cũng theo bà Liên, Ban chấp hành Đoàn xã đã lấy tấm gương của anh Long để tuyên truyền cho các đoàn viên, thanh niên nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp, có ý nghĩa. Đến nay, nhiều bạn trẻ khi thấy anh dọn dẹp trên đường đã chủ động dừng xe, cùng tham gia làm sạch cảnh quan.

Ngoài dọn dẹp những công trình công cộng, anh Long còn giúp đỡ những gia đình khó khăn, neo đơn