Cùng dự có đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các Ủy viên Ban Thường vụ; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, ông Hà Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, đã công bố: Quyết định số 16-QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc điều động, bổ nhiệm ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, kể từ ngày 1/11/2025; Quyết định số 15-QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tân - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, kể từ ngày 1/11/2025.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng ông Đào Xuân Quy - tân Chánh Văn phòng Đảng ủy. Ảnh: Hoàng Quý

Trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm và nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của Đảng ủy Bộ trong việc kịp thời kiện toàn bộ máy.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Văn phòng Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá: Ông Đào Xuân Quy là cán bộ năng động, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, trải nghiệm trong thực tiễn công việc ở các vị trí khác nhau. Ông Trịnh Văn Tân là cán bộ trẻ, trưởng thành từ ngành Quân đội, có nhiệt huyết, thận trọng, kỹ càng trong công việc. Hai cán bộ được bổ nhiệm rất xứng đáng với yêu cầu, vị trí công việc và quy trình bổ nhiệm được tiến hành chặt chẽ.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Văn Tân - tân Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy. Ảnh: Hoàng Quý

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao Văn phòng Đảng ủy, các Ban Đảng, Vụ Chính sách trong thời gian qua đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, cũng như tham mưu trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, để Văn phòng Đảng ủy phát huy vai trò trong công tác tham mưu đúng, trúng, kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, thì lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy phải có tinh thần trách nhiệm cao, mẫn cán, tận tụy với công việc. Đồng thời phải đổi mới phương thức tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp rõ ràng; phát huy tính chủ động của Văn phòng Đảng ủy với tinh thần “nói ít, nói ngắn, viết ngắn, nhưng chất lượng, tham mưu kịp thời”.

Bộ trưởng cũng đề nghị các lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy cần thể hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp công việc, cải tiến phương thức hoạt động của Văn phòng, phải đặc biệt quan tâm đến nguyên tắc làm việc, chỉn chu và thận trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, tân Chánh Văn phòng Đảng ủy Đào Xuân Quy bày tỏ xúc động và vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới.

"Tôi nhận thức rõ, Văn phòng Đảng ủy có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy”, tân Chánh Văn phòng Đảng ủy Đào Xuân Quy cho biết.

Cũng tại Hội nghị, ông Trịnh Văn Tân - tân Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - bày tỏ niềm vinh dự và trọng trách trên cương vị mới.

Hai cán bộ được bổ nhiệm hứa sẽ cố gắng hết mình, cùng tập thể Văn phòng Đảng ủy phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ trưởng, các lãnh đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Bộ, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.