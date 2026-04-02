Học viện Ngân hàng vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Năm nay, Học viện tuyển 4.690 chỉ tiêu, thông qua 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, Học viện sẽ xét kết hợp giữa học bạ với các chứng chỉ quốc tế và điểm bài thi đánh giá năng lực.

Cụ thể, nếu xét kết hợp giữa học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần có IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46, SAT từ 1200, ACT từ 26 điểm trở lên...

Nếu xét kết hợp giữa học bạ THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh cần có điểm bài thi HSA từ 85 điểm trở lên.

Nếu xét kết hợp giữa học bạ THPT với điểm thi Đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT), thí sinh có điểm bài thi V-SAT năm 2026 theo tổ hợp của chương trình đăng ký xét tuyển đạt từ 300 điểm trở lên.

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm xét được tính trên điểm học bạ THPT của 3 môn học tương ứng với các tổ hợp của mã xét tuyển (lấy trung bình cộng trong ba năm học THPT), trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang điểm 30.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm xét được tính trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của 3 môn trong tổ hợp, trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang điểm 30.

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế có thể sử dụng để quy đổi thay thế môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo bảng dưới đây:

Năm học 2026-2027, Học viện Ngân hàng dự kiến học phí chương trình chuẩn khối ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật khoảng 27,8 triệu đồng/năm, khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê khoảng 29,4 triệu đồng/năm học, khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi khoảng 28,35 triệu đồng/năm.

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, học phí 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam.