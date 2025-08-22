Mức điểm trúng tuyển của các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21 đến 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế.

Một số ngành khác có điểm trúng tuyển ở mức khá cao như: Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

Thí sinh trúng tuyển dự kiến nhập học từ ngày 27-29/8/2025.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2025 như sau:

Năm 2025, Học viện Ngân hàng tuyển khoảng 3.600 chỉ tiêu theo nhiều phương thức: Xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế và học bạ, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, xét điểm kỳ thi V-SAT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học viện sử dụng 8 tổ hợp: A00, A01, D01, D07, D09, D14, C00, C03 trong phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, D01 là tổ hợp gốc. Điểm trúng tuyển các tổ hợp khác được quy đổi so với D01.

Cụ thể, tổ hợp A00, A01, D07, D09, D14 không có chênh lệch điểm so với tổ hợp D01. Tổ hợp C00, C03 có điểm trúng tuyển cao hơn so với tổ hợp D01 là 2,5 điểm trên thang điểm 30.

Học viện Ngân hàng công bố mức học phí dự kiến năm học 2025-2026 cho chương trình chuẩn khoảng 26,5-28 triệu đồng và chương trình chất lượng cao là 40 triệu đồng.

Các chương trình liên kết với đại học tại Anh và Mỹ có học phí trong thời gian học tại Việt Nam từ 50 đến 230 triệu đồng/năm. Nếu sinh viên học năm cuối tại Anh hoặc Mỹ, học phí sẽ áp dụng theo trường đối tác. Thí sinh có trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0-6.5 (tùy yêu cầu từng chương trình) được vào thẳng năm 2 và được giảm 50 triệu đồng học phí.

