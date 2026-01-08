Ngày 8/1, Học viện Ngân hàng công bố phương thức xét tuyển năm 2026. Theo đó, năm nay nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp và Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với phương thức Xét tuyển thẳng, Học viện Ngân hàng áp dụng xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thí sinh đạt giải trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức; các đối tượng khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Với phương thức Xét tuyển kết hợp, Học viện Ngân hàng xét tuyển điểm học bạ với điểm thi đánh giá năng lực (HSA, V-SAT) hoặc chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT).

Như vậy năm nay, Học viện Ngân hàng bỏ xét tuyển học bạ độc lập với các thí sinh có học lực giỏi.

Với phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm xét được tính trọng số cao hơn đối với các môn chính trong tổ hợp xét tuyển.

Học viện Ngân hàng cho biết thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với tất cả phương thức trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo kế hoạch tuyển sinh chung của cả nước.

Riêng đối với phương thức Xét tuyển kết hợp, bên cạnh việc đăng ký trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh cần đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trên Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện Ngân hàng. Học viện sẽ tiếp nhận, rà soát hồ sơ và tính toán các loại điểm gồm điểm khuyến khích, điểm ưu tiên và điểm xét tuyển. Thời gian nộp hồ sơ sẽ được nhà trường thông báo sau.

Năm 2025, Học viện Ngân hàng tuyển khoảng 3.600 chỉ tiêu. Học viện sử dụng 8 tổ hợp: A00, A01, D01, D07, D09, D14, C00, C03 trong phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, D01 là tổ hợp gốc. Điểm trúng tuyển các tổ hợp khác được quy đổi so với D01.

Mức điểm trúng tuyển của các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2025 theo phương thức Xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 21 đến 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế.