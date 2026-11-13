Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số cho ông Bùi Quốc Thắng. Bộ trưởng yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành.

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.

Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Cầm Văn Thanh và lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số.

Theo Quyết định 939/QĐ-BDTTG ngày 10/11/2026, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo bổ nhiệm ông Bùi Quốc Thắng, Quyền Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số giữ chức Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/11/2026.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, việc bổ nhiệm là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của ông Bùi Quốc Thắng và tập thể Trung tâm Chuyển đổi số.

Bộ trưởng đánh giá ông Bùi Quốc Thắng là cán bộ trẻ, đã trải qua nhiều đơn vị công tác, có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đạt được thời gian qua gắn với quá trình phấn đấu của cá nhân và sự đóng góp của cả tập thể.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, ngay từ khi triển khai chủ trương chuyển đổi số, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã sớm thành lập Trung tâm Chuyển đổi số. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Chuyển đổi số đã có những đóng góp hiệu quả đối với cơ quan Bộ nói riêng, ngành dân tộc, tôn giáo nói chung.

Ông Bùi Quốc Thắng - tân Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Xây dựng chính phủ số phải có đội ngũ công chức số

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, chuyển đổi số là nội dung trọng tâm trong tiến trình phát triển đất nước. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, yêu cầu đặt ra là xây dựng chính phủ số; muốn thực hiện được phải có đội ngũ công chức số.

Bộ quản lý hai lĩnh vực quan trọng là dân tộc và tôn giáo. Quá trình ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn gặp những khó khăn nhất định do sự khác biệt về trình độ, nhận thức của các nhóm đối tượng chịu tác động.

Từ yêu cầu đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Chuyển đổi số xác định rõ trách nhiệm đối với công tác chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng xây dựng các cơ sở dữ liệu trong toàn ngành, phục vụ công tác quản lý, điều hành tại cơ quan Bộ.

Tập thể Trung tâm cần giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với tân Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục cầu thị, lắng nghe, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Quốc Thắng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, khẳng định sẽ cụ thể hóa vào kế hoạch công tác của cá nhân và Trung tâm Chuyển đổi số trong thời gian tới.

Ông Bùi Quốc Thắng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ; đồng thời cam kết cùng tập thể Trung tâm Chuyển đổi số phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.