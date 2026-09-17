Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Cầm Văn Thanh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học; Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; cấp ủy, lãnh đạo Học viện Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về điều động, bổ nhiệm đối với ông Bùi Tôn Hiến; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Cao Thắng.

Theo Quyết định số 782-QĐ/ĐU ngày 16/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo điều động, bổ nhiệm ông Bùi Tôn Hiến - Giám đốc Học viện Dân tộc, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2026.

Theo Quyết định số 783/QĐ-BDTTG ngày 16/9/2026, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Cao Thắng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ chức Giám đốc Học viện Dân tộc và Tôn giáo thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/9/2026.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Bùi Tôn Hiến giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cho ông Lê Cao Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Dân tộc và Tôn giáo Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chúc mừng ông Bùi Tôn Hiến và Lê Cao Thắng được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Bộ trưởng ghi nhận quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các nhân sự; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ mới là niềm vinh dự nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng đề nghị ông Bùi Tôn Hiến trên cương vị Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Văn phòng Đảng ủy Bộ nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy, bảo đảm công việc được triển khai chủ động, đồng bộ, đúng nguyên tắc và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng nhấn mạnh, Học viện Dân tộc và Tôn giáo có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và cung cấp luận cứ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên cương vị Giám đốc Học viện, ông Lê Cao Thắng cần cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Học viện sớm ổn định tổ chức, xây dựng định hướng phát triển phù hợp; đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng đề nghị cán bộ tiếp tục rèn luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo; cùng tập thể cơ quan, đơn vị xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các nhân sự được trao quyết định, tân Giám đốc Học viện Dân tộc và Tôn giáo Lê Cao Thắng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, coi đây là định hướng và yêu cầu để cá nhân cùng tập thể Học viện Dân tộc và Tôn giáo cụ thể hóa bằng những công việc, kết quả thiết thực trong thời gian tới.

Ông Lê Cao Thắng - tân Giám đốc Học viện Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị

Theo ông Lê Cao Thắng, Học viện không chỉ là một cơ sở đào tạo theo nghĩa thông thường mà cần từng bước trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở lý luận; làm cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, giữa yêu cầu quản lý nhà nước với những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ được bổ nhiệm