Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 90 ngày vẫn phải xin giấy phép lao động nếu phát sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động và được doanh nghiệp Việt Nam trả lương.

Trong tổng hợp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tháng 10/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chuyển đề xuất của Hiệp hội Phát triển nhân lực và Công nghệ Việt Nam (VACD) về việc tháo gỡ quy định cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngắn hạn theo Nghị định 393/2026 của Chính phủ.

Theo VACD, quy định hiện hành miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn hạn, nhưng nếu phát sinh quan hệ thuê mướn, trả lương thì vẫn phải xin cấp phép theo hình thức hợp đồng lao động.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải thực hiện các quy định về giấy phép lao động và quan hệ lao động theo quy định pháp luật. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Doanh nghiệp cho rằng thủ tục này mất 2-3 tháng, gần bằng hoặc dài hơn thời gian làm việc dự kiến dưới 90 ngày. Trong khi đó, lao động nước ngoài chỉ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có hợp đồng từ đủ 12 tháng; nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân cũng không phụ thuộc giấy phép lao động.

Hiệp hội kiến nghị bỏ quy định buộc cấp giấy phép khi phát sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động và trả lương; đồng thời làm rõ việc doanh nghiệp Việt Nam trả lương cho chuyên gia được điều động từ nước ngoài sang làm việc ngắn hạn.

Không đồng ý bỏ điều kiện cấp giấy phép lao động

Trả lời kiến nghị trên, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 393/2026 được ban hành ngày 20/10/2026, thay thế Nghị định 219/2025 và có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Theo quy định, người nước ngoài làm việc ngắn hạn là người làm việc cho một hoặc nhiều người sử dụng lao động Việt Nam với tổng thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong một năm. Nhóm này không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, nhưng người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Ông Hà Tiến Thăng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), lý giải quy định vẫn yêu cầu cấp giấy phép khi phát sinh quan hệ thuê mướn, sử dụng lao động và trả lương nhằm bảo đảm thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2019, tăng cường quản lý, hạn chế lợi dụng chính sách và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên.

Vì vậy, Bộ Nội vụ không đồng ý đề xuất bỏ điều kiện cấp giấy phép lao động trong trường hợp này.

Về phản ánh thủ tục kéo dài 2-3 tháng, ông Hà Tiến Thăng khẳng định thời gian giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo khoản 3 Điều 23 Nghị định 393.

Để đơn giản hóa thủ tục, doanh nghiệp chỉ cần nộp văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 03 Phụ lục I, không phải thực hiện nhiều thủ tục riêng biệt.

Theo ông Thăng, việc xác định có phải giao kết hợp đồng lao động hay không phải căn cứ vào bản chất quan hệ làm việc, không chỉ dựa trên tên gọi hợp đồng.

Trường hợp người nước ngoài sang Việt Nam làm việc ngắn hạn cho doanh nghiệp trong nước, chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của doanh nghiệp và được chính doanh nghiệp trả lương thì phải giao kết hợp đồng lao động và thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động theo quy định.