Bộ Nội vụ cho biết việc quyết định, điều chỉnh tỷ lệ công chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan chuyên môn UBND cấp xã thuộc thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm.

Ông N.Q.D. phản ánh tới Bộ Nội vụ về việc trong quá trình rà soát, xây dựng phương án bố trí và xếp ngạch công chức, UBND cấp xã gặp vướng mắc trong việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn.

Theo điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 361/2025 của Chính phủ, tỷ lệ cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương không vượt quá 50% tổng số cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan chuyên môn thuộc xã.

Tuy nhiên, quy định này mới xác định tỷ lệ tối đa, chưa nêu rõ tiêu chí, nguyên tắc hoặc thứ tự ưu tiên để lựa chọn người được xếp ngạch chuyên viên chính trong trường hợp số lượng cấp phó vượt quá tỷ lệ cho phép.

Vì vậy, ông N.Q.D đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể tiêu chí và nguyên tắc lựa chọn 50% số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính.

Cán bộ, công chức cấp xã được bố trí, xếp ngạch theo vị trí việc làm và quy định hiện hành. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn khoản 2 Điều 4 Nghị định số 361/2025 quy định về vị trí việc làm công chức.

Theo đó, căn cứ danh mục, vị trí việc làm khung và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định của cấp có thẩm quyền, cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định các vị trí việc làm cụ thể được sử dụng trong cơ quan mình.

Đồng thời, cơ quan sử dụng công chức phải xây dựng bản mô tả, khung năng lực của từng vị trí việc làm và xác định tỷ lệ cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của nghị định.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 361/2025 quy định: "Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm quyết định, điều chỉnh tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm trong từng cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc xã thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ".

Từ quy định trên, Bộ Nội vụ đề nghị ông N.Q.D. nghiên cứu và liên hệ với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.