Bộ Nội vụ trả lời thắc mắc về trường hợp viên chức nghỉ điều trị tai nạn 90 ngày nhưng không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm. Vậy thời gian nghỉ 90 ngày được tính như thế nào

Một viên chức nghỉ điều trị tai nạn giao thông 90 ngày, có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội, băn khoăn về việc không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ có đúng quy định hay không. Bộ Nội vụ đã có thông tin trả lời về cách tính thời gian nghỉ.

Cụ thể, theo phản ánh của bà Tr., trong năm học 2025-2026, bà có tổng thời gian nghỉ 90 ngày do bị tai nạn giao thông, phải nghỉ để điều trị. Thời gian nghỉ có giấy tờ xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội và bà được hưởng chế độ do cơ quan này chi trả.

Sau khi điều trị, bà trở lại làm việc và vẫn bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đến cuối năm học, bà không được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Tr. dẫn khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020 của Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Đáng chú ý, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn được đánh giá nhưng không được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Từ quy định này, bà T. đặt câu hỏi: Thời gian nghỉ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được tính theo tháng dương lịch hay số ngày làm việc thực tế?

Theo cách tính của bà, nếu tính theo ngày làm việc, mỗi tuần viên chức làm việc 5 ngày, mỗi tháng 4 tuần thì 3 tháng tương đương khoảng 60 ngày làm việc. Trong khi đó, nếu tính theo tháng thông thường, 3 tháng tương đương 90 ngày.

Bà muốn biết trường hợp nghỉ điều trị 90 ngày của mình có thuộc diện nghỉ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng theo quy định hay không.

Kể từ ngày 1/7 năm nay, việc đánh giá viên chức được thực hiện theo Nghị định số 233/2026 của Chính phủ. Ảnh: TL

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cũng dẫn lại quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng, nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản. Đối với trường hợp nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ 3 tháng đến dưới 6 tháng trong năm, người lao động vẫn được thực hiện đánh giá nhưng không được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh Nghị định số 90/2020 không quy định việc quy đổi thời gian nghỉ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thành số ngày làm việc. Như vậy, quy định tại nghị định này không đưa ra cách tính cụ thể theo hướng lấy số ngày làm việc trong tuần nhân với số tuần trong tháng để xác định thời gian nghỉ 3 tháng.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý kể từ ngày 1/7 năm nay, việc đánh giá viên chức được thực hiện theo Nghị định số 233/2026 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà T. nghiên cứu các quy định tại nghị định mới, đồng thời liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.