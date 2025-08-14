Đó là nội dung được ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết tại tọa đàm khoa học “Nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc của chính quyền cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp” do Học viện Hành chính và Quản trị công vừa tổ chức.

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện khẳng định, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân tốt hơn.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công

Sau hơn một tháng vận hành mô hình, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Nội vụ đánh giá hệ thống hoạt động thông suốt, không gián đoạn, cơ bản đạt mục tiêu tinh gọn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn dịch vụ công và quá tải ở cấp xã. Sự thiếu hụt về năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức; nguồn lực cơ sở vật chất, công nghệ thông tin hay sự chồng chéo trong phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp đều có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp...

Tọa đàm được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm, phân tích vấn đề lý luận, thực tiễn của chính quyền cấp xã, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, UBND phường Tây Hồ (Hà Nội), phản ánh sự vướng mắc do cán bộ, đảng viên chưa nắm rõ vai trò mới của chính quyền cấp xã. Sau sáp nhập hai phường Tây Hồ và Hồng Hà, công tác tiếp nhận thông tin lúng túng, khối lượng công việc tăng, năng lực cán bộ còn hạn chế. Ông đề xuất bồi dưỡng kỹ năng, tăng phối hợp liên cấp, đầu tư hạ tầng và phát triển công dân số.

Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên (TPHCM), nhấn mạnh tình trạng quá tải do tinh giản phòng ban nhưng công việc không giảm; cán bộ thiếu chuyên môn xử lý thủ tục phức tạp; hạ tầng số chưa đáp ứng nhu cầu. Bà đề xuất bố trí lại cán bộ chuyên môn, tăng cấp phó, thành lập tổ quản lý nhanh và tổ rà soát công việc không cần thiết.

Bố trí cấp phó và xác định vị trí việc làm còn bất cập

Theo ông Phan Trung Tuấn, hiện nay, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy năng lực, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc lớn với 1.065 thủ tục và nghiệp vụ hành chính. Bên cạnh đó còn có bất cập trong việc tổ chức bộ máy, nhân sự, bố trí vị trí việc làm; hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công việc trên môi trường mạng chưa đáp ứng.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

Ông thừa nhận việc bố trí cấp phó và xác định vị trí việc làm còn bất cập. Ông Tuấn cho biết Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị để bổ sung cấp phó và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 33 nhằm thiết lập lại hoạt động của tổ dân phố.

PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề xuất tái cấu trúc nhiệm vụ, xã hội hóa một số lĩnh vực, tái cấu trúc quan hệ tỉnh - xã để tăng quyền tự chủ ngân sách; đầu tư hạ tầng, cơ sở dữ liệu, giảm tải thủ tục hành chính.

TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định hiện mới có ủy quyền chứ chưa thực sự phân quyền. Ông đề nghị cải cách pháp luật, tổ chức bộ máy gắn với dịch vụ công, nghiên cứu mô hình phân quyền ở Đức, Nhật Bản để áp dụng.

Theo GS.TS Nguyễn Quốc Sửu, chỉ đạo của Tổng Bí thư về sắp xếp mô hình tổ chức là cấp thiết, phù hợp. Tuy nhiên, triển khai thực tế cần điều chỉnh tư duy thiết kế, cơ cấu bộ máy. Ông nêu rõ các vướng mắc gồm: khối lượng công việc lớn chuyển từ cấp trên xuống cấp xã nhưng thiếu nhân sự chuyên môn; văn bản pháp luật chồng chéo; khó khăn tài chính; chuyển đổi số chưa đồng bộ.

Học viện Hành chính và Quản trị công sẽ tham mưu, đề xuất chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ địa phương; làm rõ vai trò cấp địa phương và chính quyền; phân biệt rõ nhiệm vụ chính quyền và nhiệm vụ hành chính công vụ; không can thiệp sâu nhưng đề cao sự chủ động, sáng tạo. Đồng thời, Học viện sẽ đánh giá lại sự hợp lý trong phân công nhiệm vụ và nghiên cứu sâu hơn các mô hình chính quyền.