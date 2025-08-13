Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM được đưa ra dựa trên căn cứ Kết luận số 183 ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó yêu cầu giải quyết dứt điểm chế độ cho cán bộ, công chức trước thời điểm 31/8.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, các đơn vị phải tập trung triển khai, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp xã, phường phải lập dự toán kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có quyết định giải quyết chế độ, gửi Sở Tài chính trước ngày 15/8. Sở Tài chính được giao bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn thực hiện, bảo đảm việc chi trả hoàn tất trước ngày 18/8.

Các trường hợp đã có quyết định hưởng chế độ nhưng chưa được nhận kinh phí phải được chi trả xong trước ngày 31/8. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân chậm trễ, làm ảnh hưởng tiến độ.

UBND TPHCM yêu cầu toàn bộ quá trình thực hiện phải đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy.