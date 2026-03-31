Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng khoảng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở hiện hành chỉ tương đương khoảng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp. Điều này khiến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn thấp, ảnh hưởng đến đời sống và chất lượng công việc.

Việc tăng lương cơ sở được đánh giá là cần thiết nhằm cải thiện thu nhập, tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời góp phần củng cố đạo đức công vụ và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Mức lương cơ sở mới sẽ là căn cứ để tính toán tiền lương trong các bảng lương, phụ cấp, các khoản trích nộp cũng như nhiều chế độ khác theo quy định. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản hưởng theo chế độ hiện hành.

Dự thảo nghị định nêu rõ 9 nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2026. Các đối tượng đó bao gồm:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Những người được đề xuất áp dụng mức lương cơ sở mới còn có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng trong lực lượng công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội và công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, dự thảo đề xuất bảo lưu phần chênh lệch thu nhập giữa trước và sau thời điểm 1/7/2026, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trường hợp mức thu nhập mới thấp hơn mức lương theo quy định chung, sẽ thực hiện theo chế độ chung để đảm bảo không bị thiệt.

Bộ Nội vụ cho biết việc điều chỉnh mức lương cơ sở sẽ được Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội quyết định trên cơ sở cân đối ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.