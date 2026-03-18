Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo dự thảo, các nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh gồm:

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định tại các nghị định hiện hành về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đối tượng hết tuổi lao động hoặc chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp theo quy định trước đây.

d) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các chính sách ban hành trước đây của Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng.

đ) Quân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ.

e) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác đã thôi việc, xuất ngũ.

g) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định về đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975.

h) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

i) Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

k) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Với phương án 1, từ ngày 1/7/2026, đề xuất tăng 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng trên mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các nhóm từ điểm a đến điểm g.

Riêng các đối tượng tại điểm h, i và k, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được đề xuất tăng 8% từ cùng thời điểm.

Ngoài ra, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau điều chỉnh nếu vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được tăng thêm: tăng 300.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng; hoặc nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng với người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng.

Với phương án 2, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các nhóm đối tượng nêu trên được đề xuất điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Cùng với đó, nhóm hưởng trước ngày 1/1/1995 có mức thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sau điều chỉnh cũng được bổ sung theo cơ chế tương tự phương án 1, nhằm thu hẹp khoảng cách mức hưởng.