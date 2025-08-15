Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Viên chức (sửa đổi) và đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Điểm nổi bật của dự thảo là mở rộng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ chế linh hoạt để thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao.

Theo dự thảo, nguyên tắc phân cấp, phân quyền sẽ gắn với mức độ tự chủ của từng đơn vị. Với các đơn vị sự nghiệp tự chủ cao, người đứng đầu được quyền quyết định số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự. Đơn vị có thể lựa chọn hình thức tuyển dụng phù hợp, ký hợp đồng trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, hoặc tiếp nhận nhân sự có kinh nghiệm từ khu vực ngoài công lập.

Nguyên tắc phân cấp, phân quyền sẽ được thực hiện tương ứng với mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp, bảo đảm quyền chủ động toàn diện về nhân sự gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc điều hành, quản lý nhân sự và nguồn lực khác để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công, bảo đảm chất lượng, hiệu quả phục vụ xã hội.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ ở mức độ cao sẽ được quyền quyết định về số lượng người làm việc; tăng mức độ tự chủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lựa chọn các hình thức tuyển dụng viên chức phù hợp theo mức độ tự chủ, yêu cầu của vị trí việc làm và đặc thù của đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp có thể ký hợp đồng trực tiếp đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thu hút nhân sự chất lượng cao, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu mà quy trình thi tuyển truyền thống có thể không đáp ứng được.

Đơn vị sự nghiệp có thể tiếp nhận vào làm viên chức đối với người có kinh nghiệm đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm đang làm việc tại khu vực ngoài công lập, giúp đơn vị bổ sung đội ngũ nhân sự có năng lực, sẵn sàng bắt tay vào công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo ban đầu.

Đơn vị sự nghiệp được chủ động xây dựng Quy chế đánh giá, lương, thưởng, kỷ luật áp dụng riêng cho đơn vị, sát với đặc thù nhiệm vụ, mô hình tổ chức và mục tiêu của từng đơn vị, từ đó việc đánh giá trở nên công bằng, khách quan và hiệu quả hơn, thúc đẩy viên chức phát huy tối đa năng lực.

Một trong những điểm đáng chú ý khác là quy định điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể trường hợp người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài hoặc có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; quy định ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số; ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình tuyển dụng; tích hợp với dữ liệu quản lý đội ngũ viên chức thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực.

Về chế độ tập sự, người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới.