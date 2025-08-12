Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban chỉ đạo của Chính phủ) vừa có hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp lương và nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo hướng dẫn, để triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76, Thủ tướng ban hành Quyết định số 759. Căn cứ các văn bản này, Ban chỉ đạo của Chính phủ đã có các công văn số 03 và 11 định hướng một số nhiệm vụ.

Đến nay, vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với CBCCVC và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo của Chính phủ bổ sung hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương.

Thứ nhất, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, các chế độ phụ cấp lương gồm: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; thâm niên vượt khung; kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; đặc biệt; thu hút; lưu động; độc hại, nguy hiểm; trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; thâm niên nghề; trách nhiệm theo nghề; ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng đối với lực lượng vũ trang; phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công vụ; công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiêm nhiệm chức danh cấp xã.

Thứ hai, việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp theo định hướng tại điểm 3.1 khoản 3 công văn số 03 và điểm 4.2 khoản 4 mục b công văn số 11 nêu trên được thực hiện đối với CBCCVC, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là CBCCVC, người lao động tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, trước khi được bố trí sắp xếp, CBCCVC, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số các phụ cấp lương tại điểm 1 văn bản này thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó. Trường hợp CBCCVC, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...) thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Ví dụ, trước sắp xếp, công chức A thuộc Thanh tra cấp huyện đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), sau sắp xếp được bố trí đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức cấp xã thì được giữ nguyên phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra mức 25% nêu trên trong 6 tháng.

Thứ ba, ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng nêu trên, CBCCVC, người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định của pháp luật hiện hành.