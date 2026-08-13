Theo phản ánh của ông V.N., tại các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước hiện chưa có quy định cụ thể về nguyên tắc, phương pháp xác định quỹ tiền lương chung của doanh nghiệp.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 3 Nghị định 248/2025 của Chính phủ quy định tiền lương của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, người đại diện vốn chuyên trách và thù lao của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, người đại diện vốn không chuyên trách do doanh nghiệp chi trả được tính trong quỹ tiền lương chung của doanh nghiệp.

Từ đó, ông N. đặt câu hỏi: Liệu doanh nghiệp có thể xác định riêng quỹ tiền lương của hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo một công thức và quỹ tiền lương của người lao động, ban điều hành theo công thức khác, sau đó cộng 2 khoản này để xác định quỹ tiền lương chung hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, việc xác định tiền lương đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với người đại diện phần vốn nhà nước, Bộ Nội vụ lưu ý mức tiền lương, thù lao tối đa không được vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa quy định tại Nghị định 248/2025 của Chính phủ.

Nghị định này quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Như vậy, theo nội dung Bộ Nội vụ trả lời, việc xác định tiền lương tại doanh nghiệp thuộc nhóm này cần căn cứ quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định liên quan về mức tiền lương, thù lao của người đại diện phần vốn nhà nước.