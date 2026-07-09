Theo Bộ Nội vụ, có nơi công chức hưởng khoảng 7 triệu đồng/tháng, trong khi tại các địa phương có cơ chế đặc thù, tổng thu nhập có thể đạt khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Thông tin trên được ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ diễn ra ngày 9/7.

Có cán bộ từ huyện về xã thu nhập thấp hơn trước

Tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An phản ánh một trong những khó khăn lớn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chính sách tiền lương đối với cán bộ được điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã chưa thực sự phù hợp.

Chính sách cải cách tiền lương cho cán, bộ công chức sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ: Vũ Điệp.

"Thực tế hiện nay có người trước đây là bí thư, chủ tịch huyện, nay về làm bí thư, chủ tịch cấp xã nhưng thu nhập lại thấp hơn. Trong khi khối lượng công việc và trách nhiệm rất lớn thì cơ chế tiền lương như vậy sẽ khó tạo động lực để cán bộ yên tâm nhận nhiệm vụ", ông Hưng nói.

Từ thực tế này, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An kiến nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tiền lương, phụ cấp và các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ được điều động về cơ sở nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là ở các địa bàn khó khăn.

Thu nhập công chức có nơi khoảng 25 triệu đồng/tháng

Về nội dung tiền lương, ông Phạm Trường Giang cho biết Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều quy định nhằm bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo ông, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ nhận thấy cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiền lương và phụ cấp để phù hợp với thực tiễn.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức chịu tác động của việc sắp xếp, Chính phủ đã kịp thời ban hành nghị định 07/2026 quy định về chế độ phụ cấp chức vụ, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thống nhất, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức.

Ông Phạm Trường Giang (đứng phát biểu).

Về phụ cấp khu vực, ông Giang cho biết, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 15 và Thông tư số 23 theo hướng đối với các xã được sáp nhập sẽ áp dụng mức phụ cấp khu vực cao nhất của các đơn vị trước khi sáp nhập. "Qua thống kê đến nay, chỉ khoảng 4,8% số xã có thay đổi về phụ cấp khu vực, đồng thời cũng chỉ có khoảng 4,8% số xã thuộc diện hưởng phụ cấp đặc biệt", ông Giang cho biết.

Theo ông, nhiều địa phương vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc thù từng địa bàn.

Thông tin về thu nhập của đội ngũ công chức, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết, tại thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mức lương thấp nhất của một công chức khoảng 7 triệu đồng/tháng. Sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, thu nhập của nhóm này tiếp tục được nâng lên bình quân khoảng 9 triệu đồng người/ tháng.

Đối với nhóm có thu nhập cao hơn, ông cho biết mức hưởng phụ thuộc vào cơ chế của từng địa phương. Đơn cử như tại Hà Nội và TP.HCM có những hỗ trợ tăng thêm “rất đặc thù, đặc biệt” 24 -25 triệu đồng/ người/ tháng.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương

Theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương.

Hiện, Bộ Chính trị đã có kết luận về việc xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở để tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định trong thời gian tới.

Để phục vụ xây dựng đề án, ông Giang đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số liệu về tiền lương, phụ cấp và thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo ông, đây là cơ sở dữ liệu đầu vào rất quan trọng để Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.

"Khi Ban Chỉ đạo Trung ương có yêu cầu, các Sở Nội vụ cần chủ động tham mưu UBND tỉnh có rà soát, thống kê đầy đủ ngay từ bây giờ để bảo đảm số liệu chính xác, kịp thời phục vụ việc xây dựng đề án cải cách tiền lương", ông Giang nhấn mạnh.