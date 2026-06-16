Bà N.T.P. gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ về cách xếp lương đối với viên chức mới trúng tuyển nhưng có trình độ đào tạo cao hơn so với yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo phản ánh của bà P. khi áp dụng quy định tại Nghị định 85/2023 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và Thông tư 05/2024 của Bộ Nội vụ, có trường hợp viên chức vừa được bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để quy đổi lên bậc lương cao hơn, vừa được cộng thêm một bậc lương do có trình độ đào tạo vượt chuẩn của vị trí tuyển dụng.

Bà P. nêu ví dụ một giáo viên mầm non có 66 tháng đóng BHXH (sau khi trừ thời gian tập sự), trúng tuyển viên chức năm 2025 và được bổ nhiệm vào chức danh Giáo viên mầm non hạng III.

Ảnh: Thạch Thảo

Người này được xếp lương bậc 3/10, hệ số 2,72 từ ngày 1/3/2026. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau được xác định từ ngày 1/12/2023.

Theo bà P. cách tính trên đồng nghĩa với việc viên chức vừa được tính thời gian đóng BHXH trước đó để xếp vào bậc lương cao hơn, vừa được hưởng thêm ưu đãi do có trình độ đào tạo cao hơn yêu cầu tuyển dụng.

Bà P. cho rằng, điều này có thể dẫn tới trường hợp người mới trúng tuyển được hưởng bậc lương cao hơn cả những viên chức đã vào biên chế trước đó, dù cùng vị trí việc làm và trình độ đào tạo.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng có trình độ đào tạo cao hơn yêu cầu của vị trí việc làm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 115/2020 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 85/2023.

Bên cạnh đó, việc thực hiện còn căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2024 của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ không đưa ra kết luận cụ thể đối với trường hợp mà bà P. nêu. Theo Bộ Nội vụ, việc xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.

Vì vậy, bà P. cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét hồ sơ, đối chiếu quy định và giải đáp cụ thể.