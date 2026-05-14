Ông T. D. hỏi: Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, viên chức cấp huyện được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã thì cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với các trường hợp này?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết thẩm quyền tiếp nhận và xếp lương đối với viên chức vào làm công chức ở cấp xã được thực hiện theo phân cấp quản lý của UBND cấp tỉnh.

Nội dung này được quy định tại Điều 67 Nghị định số 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nghị định 170/2025 quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phân cấp quản lý công chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương và quản lý công chức theo quy định.

Do đó, viên chức cấp huyện khi được tiếp nhận vào làm công chức cấp xã sẽ thực hiện các thủ tục bổ nhiệm ngạch, xếp lương theo cơ chế phân cấp cụ thể tại địa phương nơi công tác.

Quy định phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trong tiếp nhận và xếp lương công chức cấp xã được đánh giá là giúp các địa phương chủ động hơn trong quá trình sắp xếp bộ máy khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc giao quyền cho địa phương cũng tạo điều kiện để xử lý linh hoạt các trường hợp viên chức cấp huyện được điều động, tiếp nhận về cấp xã, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và đặc thù từng địa phương.