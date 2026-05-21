Đây là nội dung được Bộ Nội vụ trả lời đối với thắc mắc của bà Chu Thị Thanh liên quan đến chính sách tinh giản biên chế và tuyển dụng viên chức.

Cụ thể, theo phản ánh, bà Thanh đã nghỉ việc và hưởng chế độ theo diện sắp xếp bộ máy quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Hiện bà đang làm việc theo hợp đồng lao động tại bệnh viện công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Đơn vị nơi bà công tác là bệnh viện sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 2. Sắp tới, bệnh viện tổ chức xét tuyển viên chức và vị trí tuyển dụng được chi trả lương hoàn toàn từ nguồn thu dịch vụ sự nghiệp của bệnh viện, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Từ đó, bà Thanh băn khoăn: Trường hợp đã nhận trợ cấp tinh giản nhưng sau đó trúng tuyển viên chức tại đơn vị tự chủ tài chính, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp thay vì ngân sách nhà nước thì có phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận hay không?

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 178/2024/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP, không có quy định cấm những người đã hưởng chế độ, chính sách được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đồng thời, các nghị định này cũng không quy định việc người đã hưởng trợ cấp phải hoàn trả kinh phí nếu sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động trở lại.

Theo Bộ Nội vụ, việc tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp này sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Nội vụ đề nghị người dân căn cứ các quy định nêu trên và liên hệ cơ quan chức năng nơi công tác để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Nhiều ý kiến cho rằng quy định này giúp bảo đảm quyền làm việc của người lao động sau khi nghỉ việc theo diện sắp xếp bộ máy, đồng thời tránh tâm lý e ngại quay trở lại khu vực công vì lo phải hoàn trả chế độ đã nhận. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý cần có cơ chế kiểm soát minh bạch, tránh lợi dụng chính sách tinh giản để nhận trợ cấp rồi nhanh chóng quay lại hệ thống công với vị trí tương đương.