Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới, đồng thời quy định cụ thể cách tính lương, phụ cấp và các khoản liên quan.

Theo thông tư, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; lao động hợp đồng thuộc diện áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004 cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư.

Thông tư cũng áp dụng đối với một số trường hợp đặc thù như cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tập, công tác, điều trị trong và ngoài nước nhưng vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan; người đang trong thời gian thử việc; người bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam.

Về cách tính lương, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2026 được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Công thức tính cụ thể:

Mức lương thực hiện = 2.530.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Như vậy, một công chức có hệ số lương 4,0 sẽ được hưởng mức lương 10,12 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo hệ số, mức phụ cấp mới được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Riêng các khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sẽ được tính trên cơ sở mức lương và phụ cấp đã điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Đối với những khoản phụ cấp được quy định bằng số tiền cụ thể thay vì hệ số, thông tư nêu rõ tiếp tục thực hiện theo mức tiền hiện hành và không thay đổi khi điều chỉnh lương cơ sở.

Thông tư cũng hướng dẫn cách xác định mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu. Theo đó, mức tiền chênh lệch bảo lưu từ ngày 1/7/2026 được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu đang hưởng. Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho các trường hợp đang được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật.

Đối với đại biểu HĐND các cấp, mức hoạt động phí được tính theo mức lương cơ sở mới nhân với hệ số hoạt động phí hiện hành. Đây là căn cứ để điều chỉnh mức hoạt động phí kể từ ngày 1/7/2026.

Trong khi đó, quỹ phụ cấp khoán dành cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng được tính lại theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, những người thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của hai bộ. Các đối tượng còn lại trong hệ thống cơ yếu dân sự áp dụng cách tính lương, phụ cấp theo hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở mới không chỉ là căn cứ tính tiền lương và phụ cấp mà còn được sử dụng để xác định mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội cùng nhiều chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và thay thế Thông tư số 07/2024 của Bộ Nội vụ. Các khoản trích nộp và chế độ được tính theo mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng kể từ thời điểm này.