Ông T.V. phản ánh, theo Nghị định 179/2024 của Chính phủ quy định đối tượng áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng gồm người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học. Tuy nhiên, liệu những người có bằng tiến sĩ ở các ngành khác có mặc nhiên được hưởng chính sách này hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 179/2024 quy định tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Việc một người có bằng tiến sĩ có thuộc diện được hưởng chính sách thu hút nhân tài hay không còn phụ thuộc vào lĩnh vực ưu tiên.

Theo đó, đối tượng được xem xét gồm người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại các cơ sở giáo dục trong nước, đáp ứng điều kiện về độ tuổi theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc có bằng tiến sĩ không đồng nghĩa chắc chắn được hưởng chính sách thu hút nhân tài.

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 179/2024 quy định căn cứ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm của quốc gia và địa phương, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương sẽ xác định cụ thể những ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong từng giai đoạn.

Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định việc thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng phù hợp với khả năng ngân sách và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Vì vậy, việc một người có bằng tiến sĩ có thuộc diện được hưởng chính sách thu hút nhân tài hay không còn phụ thuộc vào lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu sử dụng nhân lực và quyết định của từng cơ quan, địa phương.

Bộ Nội vụ đề nghị người dân liên hệ cơ quan tổ chức thực hiện chính sách để được xem xét, giải quyết theo quy định.