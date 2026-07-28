Ông Đ.V.C. đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp việc có quy định vị trí việc làm đối với phó trưởng ban ban văn hóa - xã hội chuyên trách HĐND cấp xã hay không.

Theo ông C., chức danh trưởng ban HĐND do ủy viên ban thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm. Ông muốn biết, theo Nghị định 361/2025 của Chính phủ, chức danh phó trưởng ban có được xây dựng vị trí việc làm hay không, đồng thời được xếp ngạch công chức chuyên viên hay chuyên viên chính?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định vị trí việc làm, ngạch công chức và chế độ tiền lương đối với lãnh đạo HĐND cấp xã. Ảnh minh hoạ: Hoài Anh.

Theo quy định, cán bộ giữ chức danh do bầu cử, thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính. Đồng thời, cán bộ được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Để xác định cụ thể trường hợp của mình, Bộ Nội vụ đề nghị ông C. căn cứ các quy định hiện hành liên quan đến vị trí chức danh và vị trí việc làm.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý Quy định 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về danh mục, vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và khoản 3 Điều 9 Nghị định 361/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức.

Trên cơ sở các quy định này, Bộ Nội vụ đề nghị ông C. trao đổi với cơ quan quản lý cán bộ nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể về vị trí việc làm, ngạch công chức và chế độ tiền lương đối với chức danh đang đảm nhiệm.