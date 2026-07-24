"Nghị quyết quy định chính sách, chế độ với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc do tổ chức lại bộ máy đã được thực hiện chưa, vì lực lượng này đã có quyết định nghỉ từ tháng 2/2026?", Bạn đọc H.S. gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ.

Trả lời, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Nghị quyết số 66.12/2026 ngày 26/1 của Chính phủ, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Chính phủ ban hành chính sách liên quan.

Người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nghỉ việc do tổ chức lại bộ máy sẽ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 167. Ảnh minh họa: DT - VietNamNet

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 167 về việc áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu. Nghị quyết 167 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức ngày 26/6.

Theo Bộ Nội vụ, nghị quyết này được ban hành nhằm áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu nghỉ việc do thực hiện việc tổ chức lại theo Nghị quyết số 66.12/2026 của Chính phủ.

Chính phủ đồng thời giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách theo quy định. Thời hạn hoàn thành việc triển khai được yêu cầu trước ngày 1/9.

Như vậy, đối với những người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã có quyết định nghỉ việc từ tháng 2 do tổ chức lại bộ máy, việc xem xét, áp dụng chính sách tinh giản biên chế được thực hiện theo Nghị quyết số 167.