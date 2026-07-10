Băn khoăn này được gửi đến Bộ Nội vụ và Bộ đã trả lời căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức.

Việc có đủ điều kiện tham gia dự tuyển vào công chức cấp xã hay không sẽ được xem xét trên cơ sở yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm do cơ quan tuyển dụng công bố

Theo đó, người đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng các điều kiện sau: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch; đang cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Bộ Nội vụ cho biết, việc có đủ điều kiện tham gia dự tuyển hay không sẽ được xem xét trên cơ sở yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm do cơ quan tuyển dụng công bố.

Vì vậy, người có nhu cầu dự tuyển cần nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ trực tiếp với cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải đáp và xem xét theo từng trường hợp cụ thể.