Nội dung này được quy định tại Chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chỉ thị số 21 của Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành. Việc này hoàn thành trước ngày 10/6.

UBND cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/6.

Ảnh minh họa: Mạnh Hùng

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước ngày 30/6.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có 89.574 thôn, tổ dân phố, tính đến năm 2025. Còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành và không đồng đều giữa các vùng, miền.

Đồng bộ bán xăng E10

Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương quy định, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi quan trọng từ ngày 1/6.

Cụ thể, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp, sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù xăng E10 được áp dụng rộng rãi từ thời điểm này, nhưng trên thị trường không phải chỉ bán duy nhất xăng E10.

Ảnh: Nguyễn Huế

Trong khi đó, xăng E5RON92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5RON92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2030.

Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Cụ thể, trước đó tại Nghị định số 72/2026 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0%, thời gian áp dụng đến hết ngày 30/4.

Nghị quyết số 25/2026 nêu rõ kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2020 của Chính phủ.

Nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID

Thông tư số 37/2026 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện; có hiệu lực thi hành từ 8/6.

Chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây: Cổng dịch vụ công; dịch vụ bưu chính; nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Như vậy, so với quy định cũ, dữ liệu điện tử được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic thay vì quy định là một trong các hình thức nhận kết quả đăng ký xe.

Đổi điện thoại nhưng không xác thực lại vẫn có thể bị khóa SIM

Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/6, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Theo thống kê từ cơ quan quản lý, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNeID và hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận không còn sử dụng.

5 mức phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên

Thông tư 40/2026 của Bộ GD-ĐT quy định về công tác sinh viên có hiệu lực từ 30/6, trong đó có quy định mới về đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp.

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá về trách nhiệm, tinh thần và thái độ rèn luyện phẩm chất của sinh viên, được tính theo thang điểm 100.

Kết quả rèn luyện của sinh viên được phân thành 5 loại gồm: Loại xuất sắc từ 90 đến 100 điểm; loại tốt từ 80 đến dưới 90 điểm; loại khá từ 70 đến dưới 80 điểm; loại trung bình từ 50 đến dưới 70 điểm; loại yếu dưới 50 điểm.

Thông tư cũng quy định, sinh viên bị kỷ luật khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá. Trường hợp bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.

Kết quả rèn luyện được sử dụng để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng năm học, toàn khóa học và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của sinh viên. Kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.