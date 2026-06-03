Ngày 3/6, TP Huế tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn thành phố hiện có 40 xã, phường. Các cơ quan được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ ràng hơn đã tạo điều kiện để chính quyền cấp xã, phường chủ động xử lý nhiều nhiệm vụ ngay tại cơ sở, giảm phụ thuộc vào cấp trung gian.

TP Huế tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Lê Bằng

Các địa phương chủ động ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công cụ thể theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng cung cấp dịch vụ công ngày càng được nâng cao theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt kết quả tích cực, ghi nhận tỷ lệ hài lòng từ 90-100%.

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt mức cao, dao động từ 90-99,7% tại nhiều xã, phường, thể hiện bước chuyển biến rõ nét trong xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, theo ông Nguyễn Văn Mạnh, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của TP Huế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.

Cụ thể, đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế vận hành, mặc dù các quy chế, quy định, cơ chế phối hợp đã được ban hành tương đối đầy đủ nhưng trong giai đoạn đầu triển khai, một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn lúng túng trong việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm.

Nhiều cán bộ, công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực dẫn đến áp lực công việc lớn. Một số xã, phường còn thiếu nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách để vận hành, hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố phát sinh…

Khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhận định, sau 1 năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, song đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chặng đường phía trước đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn, tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn và hành động quyết liệt hơn.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Bằng

Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với phương châm “nắm chắc địa bàn - chủ động từ cơ sở - giải quyết ngay tại chỗ”; khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, theo ông Trung, cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu mô hình quản trị mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm xử lý công việc.

“Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển” - ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu.