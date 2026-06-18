Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết đến nay chưa có chỉ đạo chính thức về đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo bà, qua nắm bắt thực tiễn, hiện có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó, một bộ phận người lao động mong muốn nghỉ thêm để thuận tiện đưa con đến trường trong dịp khai giảng, trong khi không ít công nhân lại muốn đi làm để tăng thu nhập.

Do vậy, đề xuất này cần tiếp tục theo dõi dư luận xã hội và chờ chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Cục Việc làm cho hay đơn vị là cơ quan tham mưu cho Bộ Nội vụ về các chính sách liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và ngày nghỉ lễ, tết.

Từ năm 2026, sau khi Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được thể chế hóa thành ngày nghỉ lễ, tổng số ngày nghỉ lễ, tết của người lao động sẽ tăng lên 12 ngày mỗi năm.

Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động, Cục đã đề xuất quy định theo hướng hằng năm căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể lịch nghỉ lễ, tết; Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ trước ngày 31/12 của năm liền kề.

Đại diện Cục việc làm cho biết hiện nay pháp luật mới quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể lịch nghỉ từng năm. Trong khi đó, nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì phải thực hiện hoán đổi, lấy ý kiến các bên liên quan, khiến doanh nghiệp, người dân và các cơ quan khó chủ động sắp xếp kế hoạch từ sớm.

“Việc giao thẩm quyền cho Thủ tướng quyết định cụ thể lịch nghỉ sẽ tạo sự chủ động và phù hợp hơn với thực tiễn”, bà Hạnh nói.

Trước đó, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn gửi Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất xem xét bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để người lao động được nghỉ liên tục từ 2/9 đến hết 5/9.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất này nhằm tạo điều kiện để phụ huynh đưa con đến trường trong ngày khai giảng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đời sống người lao động.