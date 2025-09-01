Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/9, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ dao động trong khoảng 23-33 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày 2/9 không mưa, thuận lợi cho người dân đón xem lễ diễu binh, diễu hành và vui Tết Độc Lập. Ảnh: Huế EX

Khu vực Trung Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ 24-33 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-30 độ; Nam Bộ 24-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/9, từ 7-13h, có lúc mưa rào, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31; từ 13-19h, có lúc mưa rào, xác suất mưa 60-70%; nhiệt độ 29-32 độ; từ 19h-7h ngày 3/9, có lúc mưa rào, xác suất mưa 50-60%; nhiệt độ 25-28 độ.

Dự báo thời tiết ngày 2/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng đồng bằng và ven biển 30-32 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.