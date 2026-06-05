Thông tin tại họp báo công bố kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện nay chưa cao so với bình quân các nước trong khu vực. Do đó, Việt Nam vẫn còn dư địa để nghiên cứu, xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ trong thời gian tới.

Theo ông Hiểu, kiến nghị này xuất phát từ nhiều mục tiêu thiết thực. Trước hết, việc tăng thời gian nghỉ ngơi sẽ góp phần giảm áp lực, chống căng thẳng và kiệt sức cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện để họ phục hồi sức khỏe, nâng cao năng suất làm việc.

Ông Hiểu cho rằng, việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ mang lại nhiều tác động tích cực chứ không phải gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đây là cơ hội để người lao động tái tạo sức lao động, từ đó làm việc hiệu quả hơn.

Ông Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Phạm Hải

Bên cạnh ý nghĩa về sức khỏe và đời sống người lao động, kỳ nghỉ dài hơn cũng được kỳ vọng sẽ kích thích chi tiêu, thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch và thương mại phát triển.

Lý giải về việc đề xuất tăng ngày nghỉ gắn với dịp Quốc khánh, ông Hiểu cho biết nhiều quốc gia trong khu vực cũng tổ chức các kỳ nghỉ dài nhân ngày Quốc khánh. Đơn cử như Trung Quốc có kỳ nghỉ kéo dài vào dịp Quốc khánh 1/10.

Đối với Việt Nam, đề xuất kéo dài kỳ nghỉ đến ngày 5/9 được hình thành từ thực tiễn hoạt động công đoàn và quá trình tiếp nhận ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Theo ông, nhiều công nhân có chung mong muốn được trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. Đây là một mong muốn rất bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn.

"Không chỉ cha mẹ, các em học sinh mà cả nhà trường cũng mong có sự đồng hành của gia đình trong ngày đầu tiên của năm học mới. Khi điều kiện cho phép, pháp luật cũng nên xem xét thể chế hóa để người lao động được thụ hưởng”, ông chia sẻ.

Ông Hiểu cho rằng nếu được quy định là ngày nghỉ lễ, mọi người lao động đều có cơ hội thụ hưởng, ngoại trừ một số trường hợp đặc thù phải bảo đảm nhiệm vụ theo tính chất công việc.

Liên quan đến đội ngũ giáo viên, ông Hiểu nhận định đây là lực lượng có chế độ làm việc đặc thù nên vẫn có thể tham gia các hoạt động khai giảng. Việc phụ huynh có điều kiện đưa con đến trường cũng sẽ giúp ngày khai giảng diễn ra ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Ông cho biết đã trao đổi với một số giáo viên mầm non và nhận được sự đồng tình. Nhiều giáo viên sẵn sàng làm việc trong những ngày này để đón học sinh.