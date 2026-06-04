Đề xuất trên được nêu trong báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Sáng 4/6, trình bày báo cáo tại phiên trọng thể, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, thông qua Đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tiếp nhận hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn cả nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu. Anh: Phạm Hải

Từ các ý kiến này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng hợp, lựa chọn 5 nhóm vấn đề lớn để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự đại hội.

Một trong những kiến nghị đáng chú ý là đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, để thời gian nghỉ kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc kéo dài kỳ nghỉ không chỉ tạo điều kiện cho cha mẹ đưa con đến trường trong ngày khai giảng mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người lao động.

Đề xuất này cũng được đặt trong bối cảnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn kiến nghị bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp bố trí thời gian để người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn hưởng lương nhằm tham gia học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung này có thể được tổ chức gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giai cấp công nhân; tạo việc làm bền vững; cải thiện tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi cho người lao động; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày 30/4, ngày 1/5 và Quốc khánh 2 ngày.

Từ năm 2026, sau khi Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được thể chế hóa thành ngày nghỉ lễ, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của người lao động sẽ tăng lên 12 ngày mỗi năm.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra đề xuất kéo dài kỳ nghỉ Quốc khánh. Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tổ chức này cũng từng kiến nghị bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp 2/9 để người lao động có điều kiện đưa con tới trường trong ngày khai giảng.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Cụ thể, ngoài hai ngày nghỉ lễ theo quy định là 1/9 và 2/9, cả nước thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang thứ Bảy (22/8), kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9.