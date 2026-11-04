Pháp luật không giới hạn số lần ký hợp đồng xác định thời hạn, nhưng quy định chuyển tiếp cho phép một nhóm viên chức được ký hợp đồng không xác định thời hạn sau lần ký thứ hai nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Bà P.T. cho biết, theo Luật Viên chức năm 2010, hợp đồng làm việc xác định thời hạn có thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng và áp dụng với người được tuyển dụng làm viên chức từ ngày 1/7/2020. Quy định này không giới hạn số lần ký hợp đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2026, Điều 22 Nghị định 259/2026 quy định thời hạn hợp đồng làm việc xác định thời hạn thực hiện theo pháp luật về lao động. Theo Bộ luật Lao động năm 2019, loại hợp đồng này có thời hạn không quá 36 tháng.

Từ đó, bà P.T. muốn biết quy định mới có còn giới hạn đối tượng được ký hợp đồng xác định thời hạn như trước đây hay không, và viên chức được ký loại hợp đồng này tối đa bao nhiêu lần.

Trả lời câu hỏi của bà P. T., Bộ Nội vụ cho biết, Điều 22 Nghị định 259/2026 của Chính phủ quy định về mẫu hợp đồng làm việc. Theo đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực theo quy định của pháp luật về lao động. Hợp đồng được thực hiện theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 ban hành kèm theo nghị định này.

Một số viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/7/2026 có thể được ký hợp đồng không xác định thời hạn sau lần ký thứ hai nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, pháp luật không quy định cứng số lần tối đa được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Thời hạn và thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng do hai bên xác định theo quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh quy định chung, khoản 2 Điều 23 Nghị định 259/2026 quy định cụ thể về việc chuyển sang hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với một nhóm viên chức.

Theo đó, viên chức được tuyển dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/7/2026, đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 2 lần trở lên, thì sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng lần thứ hai được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí việc làm và đơn vị vẫn còn nhu cầu sử dụng.

Như vậy, việc được ký hợp đồng không xác định thời hạn không chỉ căn cứ vào số lần ký hợp đồng trước đó mà còn phụ thuộc vào yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng của đơn vị.

Bộ Nội vụ đề nghị người lao động căn cứ các Điều 58, 59 và 60 Nghị định 259/2026, liên hệ cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo các điều quy định trên của Nghị định 259, quyền hạn giải quyết thuộc UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quản lý viên chức.