Bạn đọc N.N. cho biết có anh trai là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã với hơn 13 năm công tác, đã tham gia Bảo hiểm xã hội 14 năm.

Theo phản ánh, địa phương đang tổ chức xét tuyển công chức và ký hợp đồng lại đối với một số trường hợp. Tuy nhiên, anh của bạn đọc N.N. không được xem xét với lý do đang hưởng chế độ dành cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 61-80% và hưởng trợ cấp hằng tháng.

Bạn đọc băn khoăn việc không được xét tuyển công chức hoặc ký hợp đồng lại trong trường hợp này có đúng quy định hay không.

Khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định các điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển công chức. Ảnh minh họa.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định người đăng ký dự tuyển công chức phải đáp ứng các điều kiện như: quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 19 của luật này cũng quy định các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức, gồm: người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa được xóa án tích hoặc đang chấp hành các biện pháp xử lý hành chính bắt buộc theo quy định.

Theo Bộ Nội vụ, các quy định nêu trên không đề cập đến việc con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không được tham gia dự tuyển công chức.

Liên quan đến chính sách tiếp nhận vào làm công chức, điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày nghị định có hiệu lực thuộc nhóm đối tượng được xem xét tiếp nhận vào làm công chức khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đối với việc ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 173/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức và Nghị định 111/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cũng không có quy định nào cấm con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được ký hợp đồng.

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, Bộ Nội vụ cho rằng việc đang hưởng chế độ dành cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không thuộc trường hợp bị cấm đăng ký dự tuyển công chức hoặc ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Cơ quan này đề nghị người dân trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý công chức tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.