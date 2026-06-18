Đây là băn khoăn của công chức vừa được gửi đến Bộ Nội vụ. Công chức này có thời gian làm viên chức tại cơ quan có trụ sở ở thị trấn trước ngày 1/7/2025. Từ ngày 1/7/2025, người này được tiếp nhận vào làm công chức tại UBND xã nơi thường trú. Đến ngày 1/1/2026, xã này được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ đó, công chức này băn khoăn liệu có được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở theo quy định hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 6 Nghị định 76/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ảnh minh hoạ: Người lao động.



Theo quy định, người đến nhận công tác lần đầu tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở và chỉ được nhận một lần.

Bộ Nội vụ cho biết, ngày 16/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 272/2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III và thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành các quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung danh sách xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Các quyết định này được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đối với trường hợp nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị người lao động căn cứ các quy định hiện hành, đồng thời liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, cụ thể là Sở Nội vụ, để được xem xét, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách theo thẩm quyền.

Theo Bộ Nội vụ, việc giải quyết chế độ trợ cấp lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở hồ sơ cụ thể, thời điểm công tác và các quy định pháp luật hiện hành.

77 công chức ở phường hơn 225.000 dân của Hà Nội Hà Đông giống một thành phố thu nhỏ với hơn 225.000 dân, 115 tổ dân phố, hơn 110 tòa chung cư đã đưa vào sử dụng, hơn 10.700 doanh nghiệp… Hàng nghìn đầu việc sát sườn với người dân đang được 77 công chức xử lý.



