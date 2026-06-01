Theo phản ánh của bà L., bà từng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và đã thôi việc, hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ. Hiện nay, bà đang làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo Nghị định 73/2025.

Bà L. băn khoăn, liệu thời gian làm việc theo hợp đồng này có được tính để xác định điều kiện tiếp nhận vào công chức hay không, đồng thời trường hợp chưa đủ 5 năm công tác có được xem xét tiếp nhận vào công chức hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025 không thuộc đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức.

Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 170/2025 của Chính phủ, đối tượng là người hoạt động không chuyên trách muốn được tiếp nhận vào công chức phải đáp ứng điều kiện có từ đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp thời gian công tác không liên tục và người lao động chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác định điều kiện đủ 5 năm. Việc cộng dồn bao gồm cả thời gian công tác trước đó tại các vị trí công việc thuộc diện được pháp luật quy định.

Bộ Nội vụ nêu rõ, đối với trường hợp được xem xét tiếp nhận vào công chức ở vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên, người lao động phải có trình độ đại học, có đủ từ 5 năm công tác trở lên và làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận.

Ngoài ra, thời gian công tác được tính để cộng dồn phải gắn với quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Như vậy, thời gian làm việc ở vị trí phù hợp, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể được tính cộng dồn để làm căn cứ xác định điều kiện đủ 5 năm công tác khi xem xét tiếp nhận vào công chức.

Đối với trường hợp cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.