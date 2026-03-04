Chiều nay, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã.

Trả lời câu hỏi, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn nhìn nhận gần đây, thông tin này lan truyền nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, liên quan khả năng “có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã”.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn của Bộ Nội vụ do một Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký, kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cấp xã năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn trả lời tại họp báo. Ảnh: Như Ý

“Chủ trương này, gồm cả việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài”, ông Tuấn nêu rõ.

Đảng ủy Chính phủ khi trình Bộ Chính trị và Trung ương đề án về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì Đảng ủy Chính phủ họp 5 lần, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét 3 lần trước khi trình Trung ương ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp.

Kết quả, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước gồm 3 loại hình: xã, phường, đặc khu và gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ 1/7/2025.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, tới đây chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm vận hành bộ máy thông suốt, quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

“Chúng tôi khẳng định lại, hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, ông Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cũng cho biết, tại phiên họp thứ 52 cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết. Đó là, nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và nghị quyết về phân loại đô thị. Hai nghị quyết này nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội.

“Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới”, ông Tuấn thông tin.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế để cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Điều này không nhằm hướng tới việc tiếp tục chia tách, sáp nhập, hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới”, ông Phan Trung Tuấn khẳng định lại một lần nữa.

Ông cũng thông tin thêm, hồi giữa tháng 11/2025, sau cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, mạng xã hội lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ khi đó đã lên tiếng khẳng định thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành còn 16 trong giai đoạn tới là hoàn toàn không chính xác.